Diretta Shakhtar Real Madrid/ Streaming video tv: ucraini in corsa (Champions League)

Shakhtar Real Madrid, partita diretta dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan, si gioca alle ore 18:55 di martedì 1 dicembre: è uno dei due anticipi nella quinta giornata di Champions League 2020-2021, e allo stadio Olimpico di Kiev l’attenzione sarà anche quella dell’Inter, che due ore più tardi sarà impegnato in Germania nel gruppo B. Questo match però si intreccia ai nerazzurri solo relativamente: all’andata gli ucraini avevano fatto il colpo espugnando il Santiago Bernabeu, ma adesso hanno 3 punti meno dei blancos e dunque devono per forza vincere se vogliono sperare di riprendere per i capelli la qualificazione agli ottavi. Il Real Madrid invece sa che un successo significherebbe avere in mano il passaggio del turno con una giornata di anticipo, mentre il pareggio lascerebbe tutto come prima o quasi. Dunque, anche una sola rete in più o in meno potrebbe cambiare drasticamente lo scenario di un girone assolutamente equilibrato; vedremo come andranno le cose nella diretta di Shakhtar Real Madrid, aspettando la quale possiamo provare a valutare le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

Luis Castro conferma il 4-2-3-1 per Shakhtar Real Madrid: ancora aperto il ballottaggio Pyatov-Trubin per la porta, in mezzo alla

difesa dovremmo avere Matvienko e Kryvtsov con Dodò e Marquinhos Cipriano a percorrere le corsie laterali. In mezzo al campo il solito dubbio, perché Marcos Antonio, Stepanenko e Alan Patrick partono più o meno alla pari; Taison può tornare titolare sulla trequarti così come Kovalenko, ci sarà la conferma di Marlos mentre Junior Moraes, che era squalificato nell’ultima di campionato, si riprenderà la maglia di prima punta. Il Real Madrid, reduce dal ko interno contro l’Alavés, potrebbe ritrovare Sergio Ramos al centro della difesa: con lui ci sarà Varane, in alternativa spazio a Militao davanti a Courtois con Carvajal e Ferland Mendy che saranno i terzini. Ha recuperato Casemiro, e dunque a centrocampo dovremmo vedere lui come perno centrale stretto tra Modric e Kroos, con il possibile inserimento di Odegaard o Isco; Asensio, Vinicius Junior, Rodrygo e Eden Hazard si giocano le due maglie sugli esterni del tridente, con Benzema che salvo altre sorprese sarà disponibile – altrimenti lascerà il posto a Mariano Diaz.

Andiamo subito a leggere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato per Shakhtar Real Madrid: il segno 1 che accompagna l’ipotesi della vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 7,75 volte quanto messo sul piatto, per contro l’eventualità del successo ospite (segno 2) porta in dote una vincita che corrisponde a 1,35 la vostra puntata. Il pareggio, per il quale bisognerà giocare sul segno X, ha un valore per cui la vincita ammonta a 5,50 volte l’importo che avrete pensato di investire.



