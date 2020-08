Diretta Shakhtar Wolfsburg/ Streaming video tv: torna l’Europa League

Shakhtar Wolfsburg, in diretta dallo stadio Olimpico di Kiev alle ore 18.55 italiane di questa sera, mercoledì 5 agosto 2020, si gioca per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La competizione torna dunque protagonista dopo una sosta forzata di ben cinque mesi dettata dall’emergenza Coronavirus: quando il calcio è ripartito, prima sono stati completati i campionati nazionali e ora c’è spazio per le Coppe europee. Per presentare la diretta di Shakhtar Wolfsburg bisogna dunque ricordare che nella partita d’andata, gioca l’ormai lontano 12 marzo scorso, gli ucraini dello Shakhtar Donetsk avevano espugnato per 1-2 il campo dei tedeschi del Wolfsburg grazie ai gol di Junior Moraes e Marcos Antonio, che avevano così vanificato la rete del provvisorio pareggio tedesco ad opera di Brooks. Di conseguenza lo Shakhtar Donetsk si qualificherà ai quarti vincendo o pareggiando con qualsiasi punteggio, ma persino perdendo 0-1. Con un successo del Wolfsburg per 1-2 si andrebbe ai tempi supplementari, mentre i tedeschi avanzeranno solo con un successo con un gol di scarto ma segnandone almeno tre, oppure vincendo con almeno due gol di scarto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SHAKHTAR WOLFSBURG

La diretta tv di Shakhtar Wolfsburg sarà garantita sui canali di Sky, che detiene i diritti per l’Europa League. Di conseguenza, per gli abbonati alla televisione satellitare possiamo ricordare che sarà messa a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR WOLFSBURG

Le incognite sulle probabili formazioni di Shakhtar Wolfsburg sono moltissime. L’interruzione non è stata così lunga, perché sia gli ucraini sia i tedeschi sono già tornati in campo per completare i rispettivi campionati nazionali, ma comunque siamo in una situazione molto particolare. Riproponiamo allora come punto di riferimento e curiosità le formazioni della partita d’andata. Lo Shakhtar Donetsk era sceso in campo con il modulo 4-2-3-1: Pyatov in porta; difesa a quattro formata da Dodò, Kryvtsov, Matviyenko e Ismaily; in mediana la coppia composta da Kovalenko e Marcos Antonio; sulla linea della trequarti invece avevano agito Tete, Alan Patrick e Taison in appoggio alla prima punta Junior Moraes. Il Wolfsburg invece aveva risposto con il 4-3-3: in porta Casteels; davanti a lui Steffen, Knoche, Brooks e Paulo Otavio; a centrocampo il terzetto formato da Arnold, Schlager e Gerhardt; infine il tridente offensivo con Mehmedi, Weghorst e Brekalo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche a Shakhtar Wolfsburg sotto il profilo del pronostico e delle quote offerte dall’agenzia Snai sulla partita di Europa League. Il segno 1 è favorito ed è proposto a 2,35; si sale poi a quota 2,80 in caso di segno 2 ed infine l’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe il pareggio, perché il segno X vale 3,50 volte la posta in palio.



