Prepariamoci alla diretta Shelton Auger-Aliassime, che apre il programma del singolare per mercoledì 12 novembre alla Inalpi Arena di Torino, sede delle Atp Finals 2025: nella seconda giornata del girone dedicato a Jimmy Connors si affrontano, come da tradizione, i due giocatori che hanno perso la loro prima partita.

Per Ben Shelton c’è parecchio su cui recriminare: lo statunitense infatti era avanti 6-3 nel tie break del secondo set contro Alexander Zverev, ma ha incassato cinque punti consecutivi perdendo parziale e match, e ora con uno 0-2 sul groppone rischia davvero che il suo Master sia finito con tanto rammarico e delusione.

Félix Auger-Aliassime probabilmente avrebbe comunque perso contro Jannik Sinner, ma ancora una volta ha dimostrato di poter mettere in difficoltà il numero 1 Atp e, dopo un ottimo primo set, è stato frenato da un infortunio al polpaccio: ha fatto sapere che sarà in campo, e dunque speriamo davvero sia così.

Logicamente possiamo dire che la diretta Shelton Auger-Aliassime rappresenti uno spareggio per restare in corsa per la semifinale delle Atp Finals 2025; vista la presenza di Sinner e Alexander Zverev la vittoria oggi potrebbe anche non bastare, ma quasi certamente perdere significherebbe essere davanti all’eliminazione.

SHELTON AUGER-ALIASSIME STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LE ATP FINALS 2025

Per la diretta Shelton Auger-Aliassime alle Atp Finals 2025 saremo in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis per tutti gli abbonati, con diretta streaming video disponibile su Now.

DIRETTA SHELTON AUGER-ALIASSIME ATP FINALS 2025: UN SOLO PRECEDENTE

Siamo vicini alla diretta Shelton Auger-Aliassime che ci consegna un solo precedente: i due giocatori si erano affrontati lo scorso anno nel terzo turno del Roland Garros, decisamente più abituato alla terra il canadese aveva vinto nettamente con il risultato di 6-4 6-2 6-1. Auger-Aliassime in questa stagione è stato capace di portare a casa tre titoli, di fatto riprendendo vigore dopo qualche anno difficile; va infatti ricordato che il canadese era alle Atp Finals già tre anni fa, veniva segnalato come un grande talento in grado di portare a casa parecchio ma poi l’avvento di Sinner e Carlos Alcaraz glielo ha sempre impedito.

Arrivare in semifinale alle Atp Finals 2025 sarebbe un ottimo traguardo per un tennista spesso sottovalutato; di Ben Shelton invece bisogna dire che il modo in cui ha perso contro Zverev riassume sostanzialmente la sua carriera fino a questo momento, cioè un giocatore con enormi possibilità e che in parecchi indicavano come guastafeste nel dualismo Sinner-Alcaraz, ma che per un motivo o per l’altro, spesso di concentrazione durante i match che contano, al momento può fregiarsi solo di un Masters 1000 e due semifinali Slam, troppo poco per questo mancino della Georgia che davvero avrebbe tutto per essere in compagnia degli altri due.