Diretta/ Sheriff Braga streaming video tv: scontro tra outsider (Europa League)

DIRETTA SHERIFF BRAGA: OSPITI FAVORITI!

Sheriff Braga, in diretta giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 18.45 presso lo Stadionul Sheriff di Tiraspol sarà una sfida valevole per i play off di Europa League. Scontro tra outsider nel quadro di questa competizione: il club della Transnistria è stato la grande sorpresa della fase a gironi di Champions League, capace di vincere addirittura al Bernabeu pur dovendo cedere il passo a Real Madrid e Inter nella corsa agli ottavi, ma la performance dello Sheriff è stata assolutamente notevole.

Il Braga torna di nuovo nella fase a eliminazione diretta di Europa League dove spesso ha potuto esibirsi negli ultimi anni. In campionato i portoghesi sono reduci dalla vittoria interna col punteggio di 2-1 contro il Pacos Ferreira mantenendo il quarto posto alle spalle delle tre grandi storiche del calcio lusitano. Questo sarà il primo incrocio internazionale tra le due squadre in una competizione UEFA.

DIRETTA SHERIFF BRAGA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Sheriff Braga è su Sky Sport (canale 255): per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF BRAGA

Le probabili formazioni della diretta Sheriff Braga, match che andrà in scena allo Stadionul Sheriff di Tiraspol. Per lo Sheriff, Yuri Vernydub schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Athanasiadis; Addo, Arboleda, Basit, Dulanto; Costanza, Julien, Kolosov, Thill; Traoré, Yansane. Risponderà il Braga allenato da Carlos Carvalhal con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Matheus; Tormena, Oliveira, Rodrigues; Couto, Al Musrati, Horta, Gomes; Medeiros, Oliveira, Horta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sheriff Braga, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Sheriff con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Liverpool, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.

