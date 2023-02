Diretta/ Sheriff Partizan streaming video tv: moldavi, conferma europea (Conference)

DIRETTA SHERIFF PARTIZAN: IN EQUILIBRIO

Sheriff Partizan, in diretta giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 21.00 presso lo Stadionul Sheriff di Tiraspol, sarà una sfida valida per l’andata dei play off di Conference League. Moldavi a caccia di conferme europee dopo la partecipazione alla fase a gironi di Champions League della scorsa stagione e quella all’Europa League di quest’anno, col terzo posto finale che ha fatto scivolare lo Sheriff ai play off di Conference, in attesa della ripresa del campionato in patria.

Il Partizan Belgrado è reduce dal secondo posto nei gironi di Conference League che ha garantito l’accesso ai play off. La formazione serba sta però attraversando un momento difficile in campionato, col clamoroso 0-4 subito in casa contro il Mladost GAT penultimo in classifica che ha fatto praticamente calare il sipario sulla lotta per il titolo, con la Stella Rossa al momento lontana 11 punti in testa alla classifica.

SHERIFF PARTIZAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sheriff Partizan non è una di quelle disponibili per questo turno di Conference League: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno ma ci sarà comunque la possibilità di seguire in diretta azioni salienti e gol nel contenitore Diretta Gol che offre aggiornamenti in tempo reale per tutti i match di Europa League e Conference League. Il canale Diretta Gol è visibile anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito o tramite l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF PARTIZAN

Le probabili formazioni della diretta Sheriff Partizan, match che andrà in scena allo Stadionul Sheriff di Tiraspol. Per lo Sheriff, Victor Mihailov schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Koval; Zohouri, Kiki, Radeljic, Kpozo; Salifu, Kyabou, Diop; Pernambuco, Akanbi, Badolo. Risponderà il Partizan allenato da Gordan Petric con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Popovic; Filipovic, Markovic, Vujacic, Urosevic; Menig, Belic, Traoré, Diabaté; Gomes, Natcho.

SHERIFF PARTIZAN LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sheriff Partizan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria dello Sheriff con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Partizan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











