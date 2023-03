Diretta/ Sheriff Tiraspol Nizza, video streaming tv: sfida ostica (Conference)

DIRETTA SHERIFF TIRASPOL NIZZA: FRANCESI FAVORITI!

Sheriff Tiraspol Nizza, in diretta giovedì 9 marzo 2023 alle ore 18.45 presso lo Stadionul Sheriff di Tiraspol, sarà una gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Gara fondamentale per il cammino della compagine transalpina, alle prese con un avversario ostico.

Lo Sheriff Tiraspol arriva a questo appuntamento dopo aver superato il Partizan ai sedicesimi di finale: dopo la sconfitta per 0-1 all’andata, è arrivato il successo per 1-3 nella sfida di ritorno. Il Nizza, invece, è in striscia positiva in Ligue 1, dove sta scalando posizioni dopo un avvio di stagione deludente: nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 1-1 contro l’Auxerre.

SHERIFF TIRASPOL NIZZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Sheriff Tiraspol Nizza sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Sheriff Tiraspol Nizza, come per tutte le altre sfide di Conference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF TIRASPOL NIZZA

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Sheriff Tiraspol Nizza. Partiamo dalla compagine di casa, in campo con il 4-3-3: Koval, Zohouri, Kiki, Radeljic, Kpozo, Badolo, Kyabou, Diop, Atimwen, Tapsoba, Akanbi. Passiamo adesso alla formazione transalpina, schierata con il 4-3-3: Schmeichel, Lotomba, Todibo, Dante, Amraoui, Boudaoui, Rosario, Thuram, Laborde, Moffi, Diop.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sheriff Tiraspol Nizza vedono favorita la formazione rossonera. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria dello Sheriff Tiraspol è a 4,10, il pareggio è a 3,30, mentre il successo del Nizza è a 1,88. L’Under 2,5 è a 1,62, mentre l’Over 2,5 paga 2,20. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,97 e 1,77.











