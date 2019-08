Diretta Sicula Leonzio Bari/ Streaming video tv: tornano i galletti! (Serie C)

Sicula Leonzio-Bari, partita diretta dal signor Marco D’Ascanio, si gioca domenica 25 agosto alle ore 17.30 presso lo stadio Angelino Nobile di Lentini, e sarà una delle sfide del programma della prima giornata del campionato di Serie C 2019-2020, con riferimento al girone C. I siciliani sono da due stagioni ormai una solida realtà del campionato di terza serie, capaci anche di affacciarsi sul palcoscenico dei play off due stagioni fa, mentre nella scorsa stagione l’obiettivo è stato mancato per soli cinque punti. Tra le mura del piccolo e caldo stadio Angelino Nobile arriva una big del calcio del Sud come il Bari, che con questa partita ritroverà ufficialmente il professionismo dopo la parentesi di Coppa Italia. Dopo il fallimento, i biancorossi hanno dominato il campionato di Serie D, ma ora dovranno cercare di essere all’altezza del loro blasone e contemporaneamente misurarsi col difficile adattamento che aspetta sempre una neopromossa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sicula Leonzio Bari, domenica 25 agosto alle ore 17.30, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sulle piattaforme sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà la possibilità di vedere il match in esclusiva in diretta streaming video via internet con un abbonamento a elevensports.it, col sito che offrirà su internet tutti i match del campionato di Serie C, visibili collegandosi tramite pc o smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO-BARI

Diamo allora un breve sguardo al dettaglio delle probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sicula Leonzio Bari, domenica 25 agosto 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Angelino-Nobile, valevole per la prima giornata del campionato di Serie C nel girone C. 4-3-3 per il tecnico della Sicula Leonzio, Grieco, che dovrebbe schierare questo undici titolare: Nordi; Parisi, Sosa, Ferrini, Sabatino; Palermo, Sicurella, Maimone; Vitale, Scardina, Grillo. Risponderà il Bari di Cornacchini con un 4-2-3-1 e questa formazione: Frattali; Berra, Sabbione, Perrotta, Corsinelli; Schiavone, Scavone; Kupisz, Terrani, Simeri; Antenucci.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha stabilito il suo pronostico per Sicula Leonzio-Bari: i pugliesi partono in vantaggio con un valore di 1,85 volte la puntata sul segno 2, mentre arriviamo già ad una quota di 3,45 la somma messa sul piatto per il segno X (che come sempre regola il pareggio) e siamo a 3,90 volte quello che avrete deciso di investire sul segno 1, sul quale dovrete scommettere se pensate che i siciliani possano vincere in casa.



