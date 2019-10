Diretta Sicula Leonzio Monopoli/ Streaming video tv: siciliani in ripresa? (Serie C)

Sicula Leonzio Monopoli, diretta dall’arbitro Davide Moriconi, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Angelino Nobile di Lentini, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Nell’ultimo impegno interno contro il Bisceglie i siciliani sono finalmente riusciti ad ottenere la loro prima vittoria in questo campionato, 2-1 con i gol di Grillo e Lescano. Ossigeno per la classifica della Sicula Leonzio che resta terzultima ma è comunque riuscita a staccare di quattro lunghezze il duo in fondo alla graduatoria del girone C, composto da Rende e Rieti con un solo punto in classifica. A Lentini arriva però un Monopoli lanciatissimo da tre vittorie e un pareggio ottenuti negli ultimi quattro impegni di campionato. I Gabbiani dopo l’importante pareggio di Bari hanno dato continuità al loro momento positivo battendo 2-0 il Teramo con due gol segnati nei primi 7′ di gioco, grazie ad un’autorete di Iotti e a un gol di Jefferson: un successo che ha lanciato i pugliesi al quarto posto in classifica a braccetto con il Catanzaro.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE SICULA LEONZIO MONOPOLI

La diretta tv di Sicula Leonzio Monopoli non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO MONOPOLI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sicula Leonzio Monopoli, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Angelino Nobile di Lentini, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. 3-5-2 per la Sicula Leonzio guidata in panchina da Salvalaggio, schierata con: Nordi; Sosa, Petta, Ferrini; Parisi, Bariti, Cozza, Palermo, Sicurella; Scardina, Grillo. 3-5-2 per il Monopoli allenato da Beppe Scienza in campo con: Antonino; Ferrara, De Franco, Maestrelli; Tazzer, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma; Jefferson, Fella.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Sicula Leonzio Monopoli, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella pugliese: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 2.80 volte la somma investita, mentre viene offerta a 2.55 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.00 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.25 e under 2.5 quotato 1.55.



