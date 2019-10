Diretta Sicula Leonzio Rieti/ Streaming video tv: delicata sfida salvezza (Serie C)

Sicula Leonzio Rieti, che verrà diretta dal signor Emanuele Frascaro, si gioca alle ore 15:00 di domenica 20 ottobre presso lo stadio Angelino Nobile: siamo nella decima giornata del girone C nel campionato di Serie C 2019-2020, e la sfida di oggi mette a confronto la terzultima e la penultima della classifica. Situazione complessa per entrambe le squadre, ma i siciliani – reduci dall’importante pareggio di Caserta – hanno la possibilità di staccare la rivale diretta per la salvezza e mettere 7 punti tra sè e i laziali; fattore campo dunque da sfruttare per una Sicula Leonzio che sta facendo peggio rispetto all’ultima stagione, ma che può sferrare un colpo importante ai danni di un Rieti che non ha ancora vinto una singola partita in questo campionato, e che domenica scorsa è uscito sconfitto dal Monopoli, in casa. Servono punti ad entrambe, e vedremo se una delle due riuscirà a prendersi la vittoria nella diretta di Sicula Leonzio Rieti; intanto valutiamo le possibili scelte dei due allenatori leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sicula Leonzio Rieti non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO RIETI

Vito Grieco dovrebbe affrontare Sicula Leonzio Rieti con il 4-2-3-1: in porta Nordi, davanti a lui Cristian Sosa e Petta con Parisi e Sabatino che agiranno come terzini. A centrocampo cerca spazio Megelaitis, che potrebbe sostituire Maimone facendo così coppia con Palermo; Vincenzo Vitale può giocare a sinistra al posto di Grillo, verso la conferma invece Bariti e Sicurella a completamento della linea di trequarti con Lescano che, da prima punta, è insidiato da Ismet Sinani. Il Rieti se la gioca con il 3-5-2: a protezione di Pegorin ci sarà una linea composta da Granata, Aquilanti e Gigli mentre i due laterali saranno avanzati, Tiraferri potrebbe lasciare una maglia a Mirko Esposito e Zanchi giocherà a sinistra. In mezzo al campo la regia di Giuseppe Palma con Marino e Zampa ai suoi lati; davanti i favoriti restano Marcheggiani e Beleck, ma quest’ultimo deve vincere il testa a testa con De Paoli e De Sarlo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il pronostico su Sicula Leonzio Rieti abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui la squadra di casa è decisamente favorita avendo un valore di 1,80 volte la somma messa sul piatto (naturalmente sul segno 1). Il pareggio è un’eventualità che, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,55 volte quanto investito; siamo invece a 4,00 volte la puntata per il segno 2, che identifica l’ipotesi del successo esterno.



