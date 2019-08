Diretta Sicula Leonzio Vibonese/ Streaming video tv: i rossoblu si riconfermeranno?

Sicula Leonzio Vibonese, diretta dall’arbitro Fabio Pirrotta, è la partita in programma oggi domenica 18 agosto 2019 tra le mura dell’Angelino Nobile, con fischio d’inizio previsto da programma per le ore 17.30. Sfida decisiva per le sorte del girone L della Coppa Italia di Serie C, composto da sole queste due squadre: questa sera infatti si deciderà qui tra i bianconeri e i rossoblu troveranno successo e qualificazione al tabellone finale della manifestazione. La posta in palio è quindi altissima: nel primo turno del match poi il successo andò alla Vibonese per 2-1 ma tal risultato non mette affatto al sicuro gli uomini di Mister Modica. La sorpresa è dietro l’angolo e di certo i siciliani oggi faranno di tutto per proseguire il proprio cammino nella manifestazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sicula leonzio Vibonese non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia della Coppa Italia di categoria sia poi del campionato. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

DIRETTA SICULA LEONZIO VIBONESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta Sicula leonzio Vibonese non possiamo escludere alcune variazioni rispetto all’11 che abbiamo visto in campo solo pochi giorni fa nel turno di andata, benché entrambe le squadre si siano comportate bene. Per i siciliani però Grieco potrebbe confermare ancora il ben construito 4-5-1, con Nordi fedele tra i pali. Per la difesa però oggi si fanno avanti Sabatino, Ferrini, De Rossi e Parisi, mentre nell’ampio reparto a 5 dovremmo vedere dal primo minuto in campo Cozza, Sicurezza, Palermo, Maimone e Grillo. Sarà poi uno tra Scardina e Sinani a giocare in attacco. Per la Vibonese Modica seguirà ancora il 4-3-3 come modulo di partenza e la prima certezza tra i pali è Greco. In difesa poi vi sarà spazio per Tito, Altobelli, Malberti e Ciotti, mentre in cabina di regia vedremo dal primo minuto Petermann: toccherà a Tumbarello e Pugliese giocare al suo fianco. Infine per l’attacco si fanno avanti Rezzi, Bubas e Napolitano pur con Bernadotto pronto in panca.



