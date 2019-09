Diretta Siena Carrarese/ Streaming video e tv: derby, le quote (Serie C)

Siena Carrarese, in diretta dallo stadio Artemio Franchi di Siena, domenica 8 settembre 2019 alle ore 17.30, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie C nel girone A. Derby toscano con i bianconeri che dopo la doccia gelata del ko interno contro l’Olbia all’esordio hanno saputo risollevarsi, espugnando il campo della Juventus U23. Vittoria emozionante con il punteggio di 2-3 con un rigore di Guberti trasformato in pieno recupero che ha regalato al Siena i primi tre punti in questo campionato. Partenza invece con il freno a mano tirato per la Carrarese, che dopo aver perso all’esordio a Pontedera ha pareggiato 1-1 tra le mura amiche dello stadio Dei Marmi contro l’Alessandria, che ha pareggiato con Sartore il vantaggio di Valente che aveva illuso i marmiferi di poter centrare i tre punti. La squadra di Baldini finora non è riuscita a replicare il gioco d’attacco spettacolare che l’avevano issata tra le formazioni protagoniste della passata stagione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Siena Carrarese alle ore 17.30, non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA CARRARESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Siena Carrarese, oggi domenica 8 settembre 2019 presso lo stadio Artemio Franchi. I padroni di casa toscani allenati da Dal Canto schiereranno un 4-3-1-2 con Confente; Migliorelli, D’Ambrosio, Varga, Setola; Da Silva, Arrigoni, Gerli; Serrotti; Polidori, Cesarini. Risponderà la Carrarese di Baldini schierata con un 3-5-2 e questo undici titolare: Forte; Ciancio, Murolo, Tedeschi; Mezzoni, Damiani, Foresta, Cardoselli, Valente; Bentivegna, Caccavallo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Siena favorito per la conquista dei tre punti contro la Carrarese. Vittoria interna proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio viene quotato 3.15 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 3.15. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.70, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA