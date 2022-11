Diretta/ Siena Carrarese streaming video tv: derby toscano d’alta quota (Serie C)

DIRETTA SIENA CARRARESE: GRAND SFIDA!

Siena Carrarese, in diretta sabato 26 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie C. Derby toscano d’alta quota tra Siena e Carrarese: i bianconeri e i marmiferi dividono col Cesena a quota 25 punti le posizioni tra la quarta e la sesta nel girone B, a 2 sole lunghezze di distanza dalla Reggiana capolista. I bianconeri si sono rilanciati nell’ultimo turno di campionato battendo l’Alessandria in trasferta.

Diretta/ Alessandria Siena (risultato finale 0-1): decide il lampo di Paloschi!

La Carrarese ha tenuto il passo del Siena vincendo a sua volta in casa contro l’Olbia: riscatto importante per entrambe le compagini che erano reduci da una sconfitta, i marmiferi ko in casa del Fiorenzuola e il Siena sconfitto in casa alla Lucchese. Il 12 settembre 2021 il Siena ha vinto con un rotondo 3-0 l’ultimo precedente allo stadio Artemio Franchi, che la Carrarese non espugna dallo 0-2 dell’8 settembre 2019.

Diretta/ Carrarese Olbia (risultato finale 1-0): Bozhanaj la decide al 90' minuto!

SIENA CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Carrarese è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto il canale 253 di Sky per trasmettere la sfida, senza dimenticare che l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque anche in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Siena Lucchese (risultato finale 0-1): la decide Bruzzaniti!

PROBABILI FORMAZIONI SIENA CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Siena Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Siena. Per il Siena, Guido Pagliuca schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lanni; Raimo, Silvestri, Crescenzi, Favalli; Collodel, Buglio, Castorani; Belloni, Paloschi, Disanto. Risponderà la Carrarese allenata da Alessandro Dal Canto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Satalino, Marino, D’Ambrosio, Imperiale, Cicconi, Della Latta, Schiavi, Cerretelli, Coccia, Energe, Giannetti.

SIENA CARRARESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Siena Carrarese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Siena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.











© RIPRODUZIONE RISERVATA