Diretta/ Siena Cesena streaming video tv: toscani costretti a vincere (Serie C)

DIRETTA SIENA CESENA: SFIDA COMBATTUTA!

Siena Cesena, in diretta sabato 23 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Artemio Franchi di Siena sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie C. L’ultima partita del campionato sarà importante soprattutto per i padroni di casa, a caccia di una vittoria per poter sperare nell’accesso ai playoff. Gli ospiti, invece, sono già certi del pass per la fase finale per la promozione in Serie B.

Entrando nel dettaglio della diretta Siena Cesena, la compagine toscana è situata all’undicesimo posto con 43 punti, a -2 dal decimo posto condiviso da Carrarese e Vis Pesaro. I senesi hanno raccolto fin qui 10 vittorie, 13 pareggi e 14 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 1-2 sul Pontedera. I romagnoli, invece, sono situati al terzo posto con 66 punti, frutto di 18 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il netto successo per 6-0 ai danni della Carrarese.

DIRETTA SIENA CESENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Cesena non è una di quelle disponibili su Sky Sport per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA CESENA

Andiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Siena Cesena. Diversi dubbi per entrambi gli allenatori, iniziamo la nostra analisi con l’undici dei padroni di casa. Il Siena sarà schierato con il consueto 3-5-2. Tra i pali Lanni, difesa a tre guidata da capitan Terzi, affiancato da Crescenzi e Dumbravanu. Sulle corsie esterne agiranno Mora e Bani, mentre in cabina di regia spazio a Pezzella, Guillaumier e Cardoselli. In attacco, bomber Ardegmani affiancato dall’ex Milan Fabbro. Passiamo adesso al Cesena, come sempre schierato con il 4-3-3. In porta Nardi, linea a quattro di difesa composta da Candela, Ciofi, Allievi e Favale. Brambilla agirà da mediano, con Steffè e Ilari mezzali. In attacco, il centravanti Caturano sarà supportato da Pierini e Pittarello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Dopo aver analizzato le probabili formazioni, andiamo a conoscere le quote per le scommesse della diretta Siena Cesena. Secondo i principali bookmakers, la formazione ospite è favorita per i tre punti. Prendiamo come riferimento i dati dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Siena è data a 3,35, il pareggio è dato a 3,20, mentre la vittoria del Cesena è data a 2,00. Potrebbero esserci diversi gol nella partita: l’Under 2,5 è dato a 1,80, mentre l’Over 2,5 è dato a 1,87. Meno equilibrio, invece, per le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,70 e 2,00.











