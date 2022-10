Diretta/ Siena Cesena video streaming tv: scontro diretto (Serie C)

DIRETTA SIENA CESENA: SCONTRO DI LIVELLO

Siena Cesena, in diretta lunedì 10 ottobre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà una sfida valida per la settima giornata del girone B di Serie C. Uno scontro diretto per le zone alte della classifica, tra due squadre reduci da un buon periodo di forma ma con grande ambizioni.

Il Siena ha raccolto 14 punti nelle prime sei giornate, frutto di quattro vittorie e due sconfitte. Nell’ultimo turno la formazione toscana ha vinto 0-2 il derby contro il Pontedera, decisiva la doppietta siglata da Di Santo. Il Cesena, invece, è fermo a quota 8 punti, raccolti grazie a due vittorie, due pareggi e due sconfitte. I romagnoli nell’ultimo turno si sono imposti per 2-0 sulla Recanatese: reti di Shpendi e Udoh.

SIENA CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Siena Cesena, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Siena Cesena esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA CESENA

Mancano gli ultimi ballottaggi da valutare, ma è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Siena Cesena. Partiamo dalla compagine toscana, in campo con il 4-3-3: Lanni, Raimo, Crescenzi, Silvestri, Favalli, Buglio, Leone, Collodel, Belloni, De Paoli, Di Santo. Passiamo adesso alla compagine romagnola, schierata con il 3-5-2: Tozzo, Ciofi, Coccolo, Celiento, Adamo, De Rose, Hraiech, Bianchi, Calderoni, Udoh, Shpendi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Siena Cesena vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i dati forniti dall’agenzia Eurobet: la vittoria del Siena è data a 2,15, il pareggio è quotato 2,85, mentre il successo del Cesena paga 3,65 volte la posta. Si profila una sfida molto tattica, con pochi gol: l’Under 2,5 è a 1,52, mentre l’Over 2,5 è a 2,35. Meno squilibrate Gol e No Gol, rispettivamente a 1,95 e 1,75.

