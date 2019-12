Diretta Siena Como/ Streaming video tv: sfida di grande storia (Serie C)

Siena Como, diretta dall’arbitro Luca Angelucci stasera, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Prosegue l’incredibile striscia in trasferta del Siena, che dopo aver espugnato il campo dell’Alessandria ha ottenuto la settima vittoria in 8 impegni disputati lontano dalle mura amiche, con 22 punti su 24 raccolti (solo il Monza ha fatto meglio di 3 punti, ma con una trasferta disputata in più). Se non fosse che in casa i toscani hanno raccolto finora solo una vittoria in 9 partite, la squadra di Dal Canto potrebbe dare davvero filo da torcere ai brianzoli dominatori del campionato. Un’altra chance per invertire la tendenza in casa il Siena l’avrà in questa sfida contro un Como che ha visto sfumare in extremis, sabato scorso, la possibilità di un’importante vittoria interna contro la Juventus U23. Lariani raggiunti nelle battute conclusive del match ma comunque saldamente ancorati a metà classifica, rendimento più che soddisfacente per una matricola che ha riabbracciato quest’anno il professionismo dopo stagioni di continui alti e bassi per l’ultracentenario sodalizio comasco.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Como non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA COMO

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Siena Como, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 2.45 presso lo stadio Artemio Franchi. Il Siena allenato da Alessandro Dal Canto schiererà il 4-3-2-1 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Ferrari; Oukhadda, Romagnoli, Buschiazzo, Migliorelli; Andreoli, Arrigoni, Da Silva; Campagnacci, Guberti; Polidori. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Confente, Gerli, Argento, Baroni, D’Ambrosio, D’Auria, Guidone, Lombardo, Ortolini, Petrucci, Serrotti, Setola, Vassallo. Risponderà il Como guidato in panchina da Banchini, che opterà su un 3-5-2 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Facchin; Sbardella, Crescenzi, Bovolon; Peli, Marano, Bellemo, Raggio Garibaldi, Iovine; Gabrielloni, Ganz. Siederanno in panchina: Bolchini, Zanotti, Solini, Celeghin, H’Maidat, Vocale, Soldi, De Nuzzo, Bianconi, Miracoli, Loreto, Vincenzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match Siena Como di Serie C, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.85, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.25, mentre il successo in trasferta viene quotato 4.25. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.25, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.55.



