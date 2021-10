Diretta/ Siena Entella streaming video tv: equilibrio precario (Serie C)

DIRETTA SIENA ENTELLA: SFIDA D’ALTRA CATEGORIA

Siena Entella, in diretta sabato 16 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie C. Squadre in equilibrio precario, nonostante le buone ambizioni di inizio stagione. I toscani sono comunque partiti bene e hanno ottenuto due pareggi nelle ultime sfide disputate in campionato: un passo in avanti rispetto alla sconfitta subita contro la Reggiana, comunque capolista nel girone, alla quale i bianconeri hanno fatto seguire anche un rotondo successo nel derby toscano in casa del Montevarchi.

L’Entella invece non è riuscita a sfruttare l’onda lunga dell’importante vittoria ottenuta a Modena il 25 settembre scorso. Sono arrivati due pareggi, l’ultimo lunedì scorso con un 2-2 in casa contro il Pescara con nel mezzo un ko sul campo del Pontedera. Per i liguri, appena retrocessi dalla Serie B, una partenza stagionale sicuramente non all’altezza delle aspettative. Al 25 novembre 2018 risale l’ultimo precedente in campionato tra le due formazioni, Siena vincente contro l’Entella di misura con il punteggio di 1-0, rete decisiva firmata da Guberti nelle battute finali del match.

DIRETTA SIENA ENTELLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Entella è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA ENTELLA

Le probabili formazioni di Siena Entella, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Siena. Per il Siena, Alberto Gilardino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lanni; Mora, Terigi, Terzi, Zaccone; Bianchi, Acquadro, Pezzella; Varela, Paloschi, Disanto. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Paroni; Di Cosmo, Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Dessena, Paolucci, Karic; Schenetti; Lescano, Magrassi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Artemio Franchi di Siena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Siena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



