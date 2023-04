DIRETTA SIENA ENTELLA/ Video streaming tv: meglio i toscani nei precedenti del match

DIRETTA SIENA ENTELLA: I TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Siena Virtus Entella soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Tra Serie C e Coppa Italia sono sei le gare disputate tra bianconeri e biancazzurri, il bilancio è dalla parte dei toscani: 3 vittorie per il Siena, 1 pareggio e 2 vittorie per l’Entella.

Il primo confronto tra le due squadre risale al 5 agosto 2018, gara valida per i preliminari di Coppa Italia: vittoria dell’Entella per 3-0 con reti di Belli, Petrovic e Di Paola. L’ultimo precedente è quello della gara d’andata del 17 dicembre 2022, che ha visto prevalere la compagine senese con il risultato di 1-2: reti di Frediani e Favalli, inframezzate dal timbro del solito Merkaj. (Aggiornamento di MB)

DIRETTA SIENA ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Entella non è prevista, non essendo questa una delle partite scelte per essere trasmesse sui canali della televisione satellitare nella 38^ giornata di Serie C. Sappiamo però che l’intero quadro dei match di terza divisione è fornito dal portale Eleven Sports: si tratterà di una visione in diretta streaming video tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, il pacchetto fa parte anche del servizio di DAZN e si potrà scegliere se abbonarsi per la stagione oppure acquistare il singolo evento on demand.

SIENA ENTELLA: BIG MATCH AL FRANCHI!

Siena Entella sarà diretta dal signor Andrea Ancora: squadre in campo alle ore 14:30 di domenica 23 aprile per la partita valida per la 38^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023. Ultimo turno di regular season: tutto già deciso o quasi, perché le due squadre devono ancora piazzarsi nella griglia dei playoff. Il Siena, pareggiando contro il Fiorenzuola, ha mancato una bella occasione: attualmente è nono, ma potrebbe chiudere al non posto così come al decimo. Cambierebbe poco perché non ci sarebbe comunque il fattore campo al primo turno, ma l’avversario sarebbe diverso.

L’Entella, che ha sognato concretamente la promozione diretta, si è dovuto accontentare: ha pareggiato contro la Recanatese, in casa, non riuscendo a staccare il Cesena e dunque anche una vittoria potrebbe non bastare per garantirsi il secondo posto, che non è certamente relativo visto che permetterebbe di saltare un turno di playoff iniziando di fatto dai quarti. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Siena Entella, mentre aspettiamo che si giochi leggiamo insieme le potenziali scelte da parte dei due allenatori, nell’analisi delle probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA ENTELLA

Possibile turnover per Guido Pagliari nella diretta Siena Entella: volendo ipotizzare, possiamo puntare su una difesa con Motoc affiancato a Luca Crescenzi e due terzini come Bearzotti e Mirco De Santis, mentre il portiere sarebbe sempre Lanni. A centrocampo può giocare Leone e così anche Buglio, mentre Castorani potrebbe essere sostituito da Collodel; per quanto riguarda il reparto avanzato abbiamo tre candidature (Frediani, Meli e Orlando) per i due posti sulla trequarti in caso di riposo per Belloni e Disanto, come prima punta Paloschi potrebbe comunque essere confermato.

Nell’Entella invece Gennaro Volpe se la dovrebbe giocare, almeno tentativamente, con i migliori: dunque 3-4-1-2 con Parodi, Reali e Sadiki a protezione del portiere Borra, poi ballottaggio Zappella-Tomaselli sulla corsia destra con Favale che agirà invece a sinistra, in mezzo al campo invece Armand Rada insidia la maglia di Corbari per affiancare Andrea Paolucci, ma occhio a Tenkorang che può arretrare il suo raggio d’azione e giostrare in mediana, liberando così lo spazio sulla trequarti per la titolarità di Gaston Ramirez. I due davanti sarebbero Zamparo e Merkaj, con Faggioli prima alternativa.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Siena Entella possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l'agenzia Eurobet ha emesso per questa partita, valida per la 38^ giornata nel girone B di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 3,55 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,10 volte l'importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 1,98 volte la vostra giocata.











