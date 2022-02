Diretta Siena Fermana/ Streaming video tv: padroni di casa favoriti (Serie C)

DIRETTA SIENA FERMANA: TURNO FACILE PER I TOSCANI?

Siena Fermana sarà diretta dall’arbitro Mario Perri della sezione AIA di Roma 1. La partita in programma mercoledì 16 febbraio alle ore 18:00 è valida per la ventisettesima giornata del girone B di Serie C 2021-2022. I bianconeri sono reduci dal pareggio conseguito in casa della Pistoiese, gara terminata con il punteggio di 1-1. La squadra allenata da Pasquale Padalino occupa la nona posizione in classifica con 31 punti, in piena zona playoff.

La Fermana arriva alla sfida di Siena, dopo il pareggio casalingo contro la Vis Pesaro, partita conclusa con il punteggio di 1-1. La squadra di Giancarlo Riolfo è reduce da 4 pareggi consecutivi, con cui hanno incrementato il vantaggio sulla zona playout, portandosi in quindicesima posizione con 25 punti, +2 rispetto a Montevarchi e Imolese. La gara di andata, disputata lo scorso ottobre tra Fermana e Siena, si è conclusa in parità con il risultato di 1-1.

DIRETTA SIENA FERMANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Siena Fermana di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SIENA FERMANA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Siena Fermana, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventisettesima giornata del girone B di Serie C. L’allenatore dei bianconeri, Pasquale Padalino dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare del Siena: Lanni; Mora, Terigi, Terzi; Laverone, Cardoselli, Bianchi, Pezzella, Disanto; Paloschi, Guberti.

Giancarlo Riolfo, tecnico della Fermana dovrebbe rispondere schierando i suoi uomini con il modulo 3-4-3. Ecco la probabile formazione titolare dei canarini, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta di Siena: Ginestra; Urbinati, Scrosta, Sperotto; Alagna, Graziano, Mbaye, Bugaro; Pannitteri, Cognigni, Frediani.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Siena Fermana di Serie C proposte dall’agenzia Snai. Bianconeri favoriti per la vittoria, con il segno 1, abbinato al successo del Siena, quotato 1.90. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X è proposto a 3.35. Sembra difficile la vittoria della Fermana, con il segno 2 quotato 4.00

