Diretta/ Siena Imolese streaming video tv: arriva il fanalino di coda (Serie C)

DIRETTA SIENA IMOLESE: I TOSCANI VOGLIONO REAGIRE

La diretta di Siena Imolese, match in programma domenica 15 gennaio alle 14:30, vede una sfida che potrebbe valere molto da ambo le parti. I bianconeri, attualmente ad un solo punto dal decimo posto valido per la zona playoff, dovranno riscattare i recenti risultati poco felici contro Ancona e Reggiana rispettivamente uno scialbo 0-0 e un pesante 4-0 inflitto dalla capolista.

Naturalmente più grave la situazione dell’Imolese, relegata all’ultimo posto con 16 punti ma che in qualche modo mantiene viva la speranza di salvarsi visto che la zona playout dista un punto mentre quella relativa alla salvezza tre punti. I rossoblu sono però obbligati a rialzare la china visto che il periodo senza vittorie dura dal 29 ottobre 2022, ben dieci partite di fila di cui otto sconfitte più quella incassata in Coppa Italia di categoria.

SIENA IMOLESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Siena Imolese sarà trasmessa su Eleven Sports, emittente che da diverse stagioni offre tutte le partite dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà dunque visibile solo previo abbonamento, mensile oppure stagionale, oppure acquistando il singolo evento.

Dopodiché si potrà assistere alla diretta Siena Imolese in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato per la visione della sfida valida per la ventiduesima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA IMOLESE

Le probabili formazioni della diretta Siena Imolese vedranno i bianconeri schierarsi probabilmente con il 4-3-1-2. Lanni sarà l’estremo difensore, Raimo agirà da terzino destro mentre sul lato opposto spazio a Favalli, cerniera difensiva invece composta da Riccardi-Franco. Leone in regia, Castorani e Meli a centrocampo come due mezzali. Belloni, numero dieci dei toscani, sarà il trequartista alle spalle di Paloschi e Di Santo

Il fanalino di coda Imolese risponde in maniera speculare. Rossi tra i pali sarà difeso dalla linea difensiva composta da Cerretti, Serpe, De Vito e Eguelfi. A centrocampo agirà il trio Bensaja-Zanon-Zanini con Castellano più avanzato per funzionare da filtro tra la zona nevralgica del campo e l’attacco, formato dal duo Paponi-Simeri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta tra Siena Imolese vedono, secondo Snai, l’ago della bilancia pendere dalla parte dei bianconeri a 1.70. Il pareggio è dato a 3.45 mentre il 2 fisso viene pagato 4.75 la posta in palio. L’esito Gol è quotato a 2.10 mentre il No Gol viene offerto a 1.63.

