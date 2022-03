Diretta Siena Lucchese/ Streaming video tv: in scena il derby toscano (Serie C)

DIRETTA SIENA LUCCHESE: BIANCONERI FAVORITI NEL DERBY TOSCANO

Siena Lucchese, in diretta domenica 27 marzo alle ore 17:30 dallo stadio Artemio Franchi di Siena, è il derby toscano valido per la trentaquattresima giornata del girone B di Serie C. I bianconeri sono reduci dal pareggio conseguito in casa dell’Olbia, gara terminata con il punteggio di 0-0. La squadra di Pasquale Padalino insegue una vittoria che manca dallo scorso 16 febbraio, in occasione del successo per 2-0 sulla Fermana. Il Siena non vince da sette partite, ed è scivolato in dodicesima posizione con 37 punti, a 3 lunghezze di distanza dalla zona playoff.

DIRETTA/ Lucchese Gubbio (risultato finale 2-2): Malaccari ripristina l'equilibrio!

La Lucchese arriva alla partita dell’Artemio Franchi, dopo il pareggio casalingo contro il Gubbio, partita terminata con il punteggio di 2-2. Con questo risultato, la compagine allenata da Guido Pagliuca, ha parzialmente riscattato la sconfitta subita nel precedente turno contro il Montevarchi. Le pantere occupano la nona posizione in classifica con 40 punti. Nel derby di andata disputato a Lucca, i padroni di casa si sono imposti sul Siena con il punteggio di 1-0.

Diretta/ Olbia Siena (risultato finale 0-0) video tv: nessun gol, vince l'equilibrio

DIRETTA SIENA LUCCHESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Siena Lucchese di Serie C sarà affidata a Sky Sport. Il match in questione è stato scelto dall’emittente che trasmette le migliori gare di ogni turno della terza serie italiana. Per poter visionare la partita è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire l’incontro in diretta streaming video, tramite Eleven Sport. Anche in questo caso è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

Diretta/ Montevarchi Lucchese (risultato finale 2-0): la chiude Carpani!

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SIENA LUCCHESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Siena Lucchese, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la trentaquattresima giornata del girone B di Serie C. L’allenatore dei bianconeri, Pasquale Padalino dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare del Siena: Lanni; Laverone, Crescenzi, Farcas, Favalli; Bani, Pezzella, Cardoselli; Caccavallo, Ardemagni, Guberti.

In casa Lucchese, il tecnico Guido Pagliuca, dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare della squadra ospite, in vista della trasferta sul campo del Siena: Coletta; Nannini, Bellich, Banchini, Corsinelli; Collodel, Minala, Frigerio; Visconti; Ruggiero, Nanni.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Siena Lucchese di Serie C proposte dall’agenzia Snai. Bianconeri favoriti per la vittoria, con il segno 1, abbinato al successo del Siena, quotato 2.00. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X è proposto a 3.20. Sembra invece difficile la vittoria della Lucchese, con il segno 2 quotato 3.70.











© RIPRODUZIONE RISERVATA