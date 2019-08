Diretta Siena Mantova/ Streaming video e tv: al Franchi si gioca per la Coppa Italia

Siena Mantova sarà diretta dal signor Di Cairano, e si gioca per il primo turno della Coppa Italia 2019-2020: squadre in campo alle ore 20:30 di domenica 4 agosto per una partita molto interessante, perchè mette a confronto una delle squadre che hanno fatto meglio nelle ultime stagioni di Serie C e una realtà storica del nostro calcio, che sta provando a tornare grande e ha appena sfiorato la promozione nella terza divisione. Una partita che dunque ci aspettiamo bella: la Robur lo scorso anno non ha ripetuto la finale playoff giocata nel 2018 ma certamente ha ancora tutti i presupposti per fare un campionato di vertice e provare ad aggredire il ritorno in Serie B, dei lombardi abbiamo già detto e certamente ci riproveranno anche nel corso del torneo che inizierà tra poco. Aspettando allora la diretta di Siena Mantova, andiamo subito a vedere in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi nell’analisi delle probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Mantova, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA MANTOVA

Nelle probabili formazioni di Siena Mantova vediamo come Alessandro Dal Canto potrebbe confermare il 4-3-3: davanti a Confente giocano Mirko Romagnoli e Varga, in qualità di terzini possono agire Dario D’Ambrosio e Migliorelli mentre a centrocampo Arrigoni potrebbe nuovamente essere schierato da playmaker centrale, con Gerli e Bentivoglio favoriti per fare gli interni. Nel reparto offensivo sgomitano Guberti e Campagnacci: potrebbero essere loro i laterali con Polidori che dovrebbe invece giocare come prima punta. Il Mantova di Lucio Brando potrebbe avere invece un 3-5-2: Athanasiou o Adorni tra i pali, difesa schierata in linea con Carminati, Serbouti e Aldrovandi mentre Fabrizio De Santis e Pavan (Indrit Koni se si volesse avere maggiore spinta su una delle due corsie) si sistemano a centrocampo come esterni, lasciando in mezzo una coppia che potrebbe essere formata da D’Iglio e Mazzotti con Valentini davanti alla difesa. Il tandem offensivo potrebbe allora essere composto da Scotto e Guccione.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Siena Mantova le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai indicano nella Robur la chiara favorita per la vittoria: questa ipotesi è identificata dal segno 1 e vale 1,45 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo già ad un valore di 4,00 volte la puntata per il segno X che regola l’eventualità del pareggio e di 5,75 per il segno 2, che dovrete giocare in caso di successo dei lombardi.



