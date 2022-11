Diretta Siena Modena/ Streaming video Rai: partita nelle zone basse! (SuperLega)

DIRETTA SIENA MODENA: PER RIALZARE LA TESTA!

Siena Modena, che sarà diretta dagli arbitri Stefano Cesare e Stefano Caretti, si gioca alle ore 18:00 di domenica 13 novembre ed è valida per la 7^ giornata di volley SuperLega 2022-2023. In questo momento, incredibilmente, è una partita che vale la salvezza: Modena infatti ha vinto soltanto due delle sei gare che ha disputato, se non altro ha saputo rialzare la testa la scorsa settimana con un successo importante su Cisterna ma, nonostante questo, occupa una posizione di classifica che è del tutto diversa rispetto a quelle che sono le sue ambizioni.

Ultima in graduatoria Siena, che se non altro deve recuperare il match contro Padova; tuttavia un solo successo per la Emma Villas, curiosamente anche questo ottenuto contro la Top Volley. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Siena Modena, che certamente per gli emiliani è una partita da vincere senza se e senza ma; aspettando che si cominci, possiamo fare come di consueto le nostre valutazioni su quello che potrebbe succedere in campo, e allora prendiamoci del tempo per qualche rapida analisi sui temi principali che sono legati al match.

DIRETTA SIENA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Modena sarà una di quelle che per questa giornata di SuperLega sono trasmesse sulla televisione di stato: l’appuntamento è dunque su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del vostro televisore, e ovviamente potrete seguire questo match anche in mobilità attraverso il sito o l’app ufficiali di Rai Play. Come già sappiamo poi la diretta streaming video è disponibile anche sul portale Volleyballworld.net: in questo caso però le immagini saranno garantite soltanto ai possessori di un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA SIENA MODENA IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SIENA MODENA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Siena Modena è molto delicata, per entrambe le squadre: possiamo comunque dire che la Emma Villas occupa una posizione di classifica che sostanzialmente è quella attesa, stiamo parlando di una squadra che non avrebbe nemmeno dovuto giocare in SuperLega e che giustamente lotta per la salvezza. Aver battuto Cisterna è dunque un colpo assolutamente importante per il morale, e per mettere in cascina punti utili a provare a mantenere la categoria alla fine della stagione.

Modena invece ha perso la semifinale di Supercoppa e in campionato ha iniziato davvero male: tecnicamente sarebbe la quarta forza della SuperLega e anche l’anno scorso ha dimostrato di poterlo essere in maniera concreta, ma sappiamo anche che da qualche tempo c’è stato un ridimensionamento nel progetto e questo è sempre triste per una piazza che ha dominato il volley italiano e non solo. Ad ogni modo, vedremo procedendo nel corso dell’annata: siamo solo alle prime giornate e dei bilanci troppo definiti non si possono certamente fare, intanto godiamoci questa appassionante diretta di Siena Modena…

