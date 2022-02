Diretta/ Siena Montevarchi (Serie C) streaming video e tv. Derby toscano

DIRETTA SIENA MONTEVARCHI: RILANCIO BIANCONERO?

Siena Montevarchi, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie C. Derby toscano di giornata tra due squadre che hanno vissuto emozioni decisamente differenti nell’ultimo turno infrasettimanale. Il Siena ha battuto 2-1 il Teramo in casa ottenendo una boccata d’ossigeno importante per la sua classifica, tornando alla vittoria dopo ben 8 turni e riportandosi a +5 dalla zona play out.

DIRETTA/ Pontedera Imolese video streaming tv: ci sono appena tre precedenti

Zona play out che inizia proprio dal quintultimo posto dove stazione a 22 punti il Montevarchi, crollato invece in casa dell’Entella mercoledì scorso subendo un perentorio 5-1. Un solo punto nelle ultime 5 partite di campionato per i rossoblu e solamente 3 nelle ultime 8, con la situazione che appare ancora difficile in chiave salvezza. Nel match d’andata Siena vincente nettamente col punteggio di 0-3, in casa dei bianconeri il Montevarchi ha vinto 1-3 l’ultimo precedente in Serie D il 6 giugno scorso.

DIRETTA/ Olbia Entella video streaming tv: meglio gli isolani nei precedenti

DIRETTA SIENA MONTEVARCHI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Montevarchi non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Grosseto Fermana (Serie C) streaming video e tv. Maremmani alla riscossa

PROBABILI FORMAZIONI SIENA MONTEVARCHI

Le probabili formazioni della diretta Siena Montevarchi, match che andrà in scena all’Artemio Franchi di Siena. Per il Siena, Pasquale Padalino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lanni; Farcas, Terzi, Terigi; Mora, Cardoselli, Bianchi, Meli, Favalli; Paloschi, Disanto. Risponderà il Montevarchi allenato da Roberto Malotti con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Giusti; Achy, Tozzuolo, Martinelli; Intinacelli, Amatucci, Mercati, Boccadamo; Barranca; Jallow, Gambale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Artemio Franchi di Siena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Siena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Montevarchi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA