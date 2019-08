Diretta Siena Olbia/ Streaming video tv: le quote dicono Robur (Serie C)

Siena Olbia, in diretta dallo stadio Artemio Franchi della città toscana, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 25 agosto 2019, per la prima giornata del girone A del campionato di Serie C 2019-2020. L’attesa è grande, come è normale che sia alla vigilia di un nuovo torneo: Siena Olbia segnerà per toscani e sardi l’inizio di un nuovo cammino, con la Robur in particolare inserita tra le squadre che possono andare a caccia della promozione in Serie B. Per adesso dobbiamo accontentarci delle prime indicazioni emerse dalle Coppe: il Siena ha giocato nella Coppa Italia maggiore ma è stato subito eliminato dal Mantova, per l’Olbia invece in Coppa Italia di Serie C una sconfitta con la Ternana è costata l’eliminazione immediata nonostante la successiva vittoria contro il Rieti. Il campionato però è un’altra cosa: vediamo dunque chi inizierà con il piede giusto…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Olbia non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA OLBIA

Vediamo adesso alcune possibili indicazioni sulle probabili formazioni di Siena Olbia. Per i toscani di Alessandro Dal Canto la Coppa Italia è un ricordo già lontano, come riferimento prendiamo la recente amichevole contro la Viterbese, nella quale il Siena si era schierato così dal primo minuto: Confente; Oukhadda, Buschiazzo, D’Ambrosio, Setola; Arrigoni, Gerli, Vassallo; Serrotti; Polidori, Guberti. L’Olbia di mister Michele Filippi può invece basarsi in linea di massima sull’undici della netta vittoria contro il Rieti: allora erano scesi in campo con il 4-3-1-2 Van Der Want; Pisano, La Rosa, Iotti, Pitzalis; Lella, Muroni, Biancu; Vallocchia; Doratiotto, Ogunseye.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Siena Olbia. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai sembrano lasciare pochi dubbi, con i toscani nettamente favoriti. Il segno 1 infatti è quotato a 1,63, si sale poi a 3,50 in caso di segno X ed infine il segno 2 varrebbe 5,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel colpaccio della squadra sarda.



