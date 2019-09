Diretta Siena Pistoiese/ Streaming video e tv: è derby toscano! (Serie C)

Siena Pistoiese, diretta dall’arbitro Nicolò Marini, sabato 28 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C. Derby toscano che vede i bianconeri allenati da Alessandro Dal Canto arrivare col vento in poppa, vista la vittoria in casa della capolista Monza, costretta a interrompere la propria serie di cinque vittorie consecutive al cospetto dei gol messi a segno da Oukhadda e Cesarini. Il Siena si conferma assolutamente infallibile in trasferta dove finora ha vinto tre partite su tre, ma in casa però ha sempre lasciato bottino pieno agli avversari. La Pistoiese è reduce a sua volta da un buon risultato contro una formazione d’alta classifica, il Renate secondo che è stato fermato allo stadio Melani sullo 0-0. Finora però gli orange hanno ottenuto una sola vittoria in campionato, sul campo della neopromossa Pergolettese, e sono ancora invischiati nella parte bassa della classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE SIENA PISTOIESE

La diretta tv di Siena-Pistoiese non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA PISTOIESE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Siena-Pistoiese, oggi sabato 28 settembre 2019 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C. 3-5-2 per il Siena allenato da Alessandro Dal Canto in campo con: Confente, D’Ambrosio, Baroni, Morel, Oukhadda, Arrigoni, Gerli, Galdestony, Panizzi, Polidori, Cesarini. 3-5-2 per la Pistoiese guidata in panchina da Giuseppe Pancaro, schierata con: Pisseri, Terigi, Dametto, Camilleri, Ferrarini, Spinozzi, Bortoletti, Vitiello, Llamas, Falcone, Valiani.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Siena Pistoiese, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella bianconera: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 1.80 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3.90 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.10 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.20 e under 2.5 quotato 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA