Diretta Siena Pontedera/ Streaming video tv: derby con vista sui playoff! (Serie C)

Siena Pontedera sarà diretta dal signor Luca Cherchi: appuntamento alle ore 21:00 di martedì 31 gennaio per la 25^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023. È un derby sempre molto sentito quello dell’Artemio Franchi, e anche delicato: le due squadre sono rispettivamente sesta e settima in classifica e separate da un punto, dunque c’è in ballo la qualificazione ai playoff. Il Siena nell’ultimo turno ha perso un’occasione per l’allungo, pareggiando in casa contro l’Olbia, ma ora si presenta un’altra chance interna per provare a staccare una diretta concorrente.

Dopo un ottimo periodo il Pontedera è sensibilmente calato; resta comunque in una situazione abbastanza positiva ma deve stare attento a non perdere le sue certezze, come avvenuto nell’ultimo turno quando ha incassato tre gol dal Cesena e per di più al Mannucci, anche se stiamo parlando della seconda forza del girone B l’esame di maturità è stato fallito. Adesso vedremo cosa succederà nel corso della diretta di Siena Pontedera; aspettando che si giochi valutiamo le potenziali scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni del derby.

DIRETTA SIENA PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

In attesa di conferma del palinsesto per la diretta tv sulla televisione satellitare – ricordando che i canali del pacchetto Calcio di Sky trasmettono alcune partite di Serie C – possiamo citare che Siena Pontedera e tutte le gare del campionato di terza divisione sono disponibili sul portale Eleven Sports, da poco tempo incluso nell’abbonamento a DAZN; sarà quindi una visione in diretta streaming video, potendo scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, usufruendo poi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA PONTEDERA

Qualche problema con gli infortuni per Guido Pagliuca, che nella diretta Siena Pontedera potrebbe cambiare qualcosa: in porta torna Lanni, davanti a lui Luca Crescenzi e Niccolò Rizzo con Raimo e Favalli che possono essere ancora i terzini, a centrocampo invece si candidano Castorani e Picchi che possono sostituire Leone, Buglio e Frediani invece dovrebbero esserci co come uno tra Disanto e Belloni sulla trequarti, eventualmente in coppia con Francesco Orlando per fare da supporto alla prima punta, qui Paloschi resta favorito su Petrelli e Arras.

Nel 3-4-1-2 per il Franchi, Max Canzi si affida a Bonfanti, Espeche e Marcandalli per proteggere il portiere Stancampiano; sulle fasce laterali di centrocampo sono pronti Perretta e Aurelio, in mezzo al campo da valutare Giacomo Benedetti e Izzillo per affiancare eventualmente Guidi. Alle spalle dei due attaccanti si apre il ballottaggio tra Catanese e Fantacci, forse con il secondo che parte favorito; davanti, con Nicastro che viaggia verso la conferma, potremmo vedere Mutton che dunque spingerebbe in panchina Antonio Cioffi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Siena Pontedera, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 25^ giornata del girone B di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,05 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 3,80 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

