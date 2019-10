Diretta Siena Pontedera/ Streaming video tv: in Coppa Italia Serie C è derby

Siena Pontedera, diretta dall’arbitro Mario Davide Arace della sezione Aia di Lugo di Romagna, si disputa alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 9 ottobre 2019, per il primo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia Serie C 2019-2020. Ci attende dunque un derby toscano allo stadio Artemio Franchi: Siena Pontedera mette di fronte due formazioni che in campionato fanno parte entrambe del girone A, di cui sono entrambe buonissime protagoniste. Il Siena domenica ha vinto sul campo dell’AlbinoLeffe salendo a quota 13 punti n classifica, ma ancora meglio stanno facendo i cugini del Pontedera, che con il colpaccio sul campo dell’Alessandria sono saliti fino a quota 15. Adesso vedremo chi onorerà meglio la Coppa Italia Serie C, tenendo naturalmente presente il fatto che questo turno dei disputa in gara secca: in caso di pareggio, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente infine con i calci di rigore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Pontedera non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA PONTEDERA

Nelle probabili formazioni di Siena Pontedera bisogna tenere conto senza dubbio del turnover che caratterizza quasi sempre una partita di Coppa Italia Serie C. Come punto di riferimento indichiamo comunque la scorsa giornata di campionato, che risulterà utile come minimo per identificare i calciatori che potrebbero riposare. Il Siena domenica ha espugnato il campo dell’AlbinoLeffe con il seguente 4-3-1-2 di partenza: Confente; D’Ambrosio, Buschiazzo, Baroni, Migliorelli; Oukhadda, Gerli, Arrigoni; Serrotti; Polidori, Cesarini. Grande gioia esterna anche per il Pontedera, reduce dal successo di Alessandria ottenuto con questo 3-5-2 di partenza: Mazzini; Piana, Risaliti, Benassai; Pavan, Bernardini, Calcagni, Barba, Mannini; De Cenco, Semprini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA