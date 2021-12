DIRETTA SIENA PONTEDERA/ Streaming video tv: la tradizione del derby toscano

DIRETTA SIENA PONTEDERA: LO STORICO

La diretta di Siena Pontedera ci offrirà oggi un derby toscano che negli ultimi anni è diventato una grande classica, infatti per descrivere gli ultimi dieci precedenti di Siena Pontedera si deve tornare indietro solamente fino al marzo 2016, anche grazie a ben due incroci nella Coppa Italia di Serie C. Le vittorie sono tre per parte, anche se il Pontedera ci può aggiungere anche un successo ai calci di rigore in una delle due sfide di Coppa, che portano così a quota quattro i successi di chi oggi sarà ospite allo stadio Artemio Franchi.

I pareggi invece sono quattro compreso il match deciso dal dischetto. Il fattore campo non ha una incidenza particolarmente rilevante, come ci ha dimostrato anche l’ultimo precedente in assoluto di questo derby: domenica 24 novembre 2019 il Pontedera vinse per 0-1 a Siena, poi a causa della pandemia di Coronavirus in quel campionato il derby di ritorno non sarebbe mai stato giocato… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SIENA PONTEDERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Pontedera di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter assistere al match, bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

DERBY CHE SORRIDE AI SENESI

Siena Pontedera, in diretta domenica 12 dicembre alle ore 17:30, dallo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà il derby toscano valevole per la diciottesima giornata del Girone B di Serie C. Il Siena è reduce dalla rimonta subita contro l’Ancona Matelica. I bianconeri, in vantaggio di due reti si sono fatti recuperare dalla squadra marchigiana, che ha conquistato i tre punti, realizzando il gol del definitivo 3-2 al 95′. Per la squadra di Massimiliano Maddaloni si è trattata della terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque gare disputate, con la formazione toscana che occupa la settima posizione con 23 punti, in zona playoff.

Il Pontedera è reduce dalla netta sconfitta subita in casa contro il Teramo, con il risultato finale di 0-3. Per la squadra di Ivan Maraia è stata la seconda gara persa consecutivamente, le quali hanno fermato la serie di tre successi di fila delle partite precedenti. Il Pontedera è in undicesima posizione con 21 punti, a ridosso della zona playoff, e una vittoria nel derby toscano, potrebbe far risalire la formazione di Maraia. Nell’ultimo precedente tra le due compagini, risalente al 2019, nel campionato di Serie C, a conquistare i tre punti fu il Pontenera, che si impose con il punteggio di 0-1 all’Artemio Franchi di Siena.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SIENA PONTEDERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Siena Pontedera, le quali scenderanno in campo per disputare la gara valevole per la diciottesima giornata di Serie C. L’allenatore bianconero Massimiliano Maddaloni, dovrà rinunciare a Favalli, Bianchi, Caccavallo e Meli. Questa la probabile formazione titolare del Siena, modulo 4-3-3: Lanni; Milesi, Terzi, Terigi, Farcas; Bani, Pezzella, Acquadro; Disanto, Guberti, Karlsson.

Per quanto concerne il Pontedera, il tecnico Massimiliano Maddaloni, non avrà a disposizione lo squalificato Catanese. Ecco la probabile formazione titolare del Pontedera, in vista del derby toscano contro il Siena, modulo 3-5-2: Angeletti; Matteucci, Espeche, Bakayoko; Perretta, Marianelli, Caponi, Barba, Milani; Benedetti; Magnaghi.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della partita Siena Pontedera di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i bianconeri, infatti la vittoria del Siena, associata al segno 1, è quotata 1.95. L’eventuale pareggio, con segno X, viene proposto a 3.30. Sembra difficile il successo del Pontedera, con il segno 2 quotato 3.80.



