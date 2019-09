Diretta Siena Pro Patria/ Streaming video e tv: quote, Robur favorita (Serie C)

Siena Pro Patria, partita che viene diretta dal signor Eduart Pashuku, si gioca alle ore 15:00 di domenica 22 settembre: siamo nella quinta giornata del girone A di Serie C 2019-2020, e per la Robur si tratta di una bella occasione. La squadra toscana torna a giocare al Franchi dopo aver battuto in trasferta il Lecco, altra vittoria fuori casa dopo quella in extremis rimediata contro la Juventus U23; naturalmente i bianconeri sono tra le favorite per la promozione e vogliono riscattare soprattutto la stagione 2017-2018, nella quale hanno davvero sfiorato il salto di categoria. La Pro Patria invece spera di entrare ancora una volta nei playoff, per poi giocarsela; qualche pareggio di troppo per i tigrotti che la scorsa domenica sono stati fermati dai giovani bianconeri, e adesso vanno a giocare su un campo difficile con la consapevolezza di poter fare il risultato. Mentre aspettiamo la diretta di Siena Pro Patria vediamo allora il modo in cui le due squadre potrebbero essere disposte dai loro allenatori sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Siena Pro Patria, perché il campionato di Serie C non viene trasmesso sui canali tradizionali salvo qualche eccezione: ancora una volta dunque l’appuntamento è sul portale elevensports.it, che fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA PRO PATRIA

Per Siena Pro Patria è probabile che Alessandro Dal Canto confermi la squadra di domenica: tuttavia dalla panchina ci sono Bentivoglio e Guidone, ma anche Campagnacci, che si giocano una maglia e potrebbero toglierla rispettivamente a Oukhadda, in mediana, e uno tra Polidori e Cesarini nel tandem offensivo. Gerli e Arrigoni dovrebbero essere confermati per completare il centrocampo; difesa classica con Panizzi e Baroni a protezione di Confente, sulle fasce invece Dario D’Ambrosio e Migliorelli. Ivan Javorcic schiera il 3-5-2 con Lombardoni, Battistini e Boffelli davanti al portiere Tornaghi; Cottarelli e Galli fanno un passo avanti per giocare sulla linea mediana, dove Pedone potrebbe tornare titolare al posto di Bertoni e affiancare Ghioldi, che sull’altro lato avrà verosimilmente Fietta. A giocarsi la maglia in attacco è invece il veterano Le Noci: nel caso, dovrà rimanere fuori uno tra Edoardo Defendi e Mastroianni con il secondo principalmente candidato.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per Siena Pro Patria: i favori del pronostico vanno abbastanza nettamente alla Robur, con uin valore di 1,75 volte la somma messa sul piatto per la sua vittoria che è identificata dal segno 1. Il pareggio porta in dote 3,35 volte quanto investito sul segno X, mentre con il successo esterno dei tigrotti l’ammontare della vostra vincita corrisponderebbe a 4,50 volte quello che avrete deciso di puntare con questo bookmaker.



