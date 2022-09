Diretta Siena Reggiana/ Streaming video tv: scontro diretto (Serie C)

DIRETTA SIENA REGGIANA: IN EQUILIBRIO

Siena Reggiana, in diretta domenica 11 settembre alle ore 14.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del girone B di Serie C. Di fronte due squadre ambiziose, che puntano alla promozione in Serie B e reduci da un buon avvio di stagione.

Diretta/ Ancona Siena (risultato finale 1-1): Arras risponde a Di Massimo!

Il Siena nella prima giornata del torneo ha raccolto un 1-1 contro l’Ancona: Arras ha replicato al vantaggio biancorosso di Di Massimo. La Reggiana, invece, si è imposta per 2-1 sulla Lucchese: doppietta di Lanini, inframezzata dalla rete rossonera di Rizzo Pinna. La partita in programma tra pochi minuti sarà già un primo scontro diretto in vista della corsa alla serie cadetta.

DIRETTA/ Reggiana Lucchese (risultato finale 2-1): Lanini, doppietta da 3 punti!

DIRETTA SIENA REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Siena Reggiana, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Siena Reggiana esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

Diretta/ Palermo Reggiana (risultato finale 3-2): Brunori mattatore!

PROBABILI FORMAZIONI SIENA REGGIANA

Dopo aver presentato la diretta Siena Reggiana, è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dalla formazione di casa, schierata con il 4-3-3: Lanni, Raimo, Crescenzi, Silvestri, Favalli, Meli, Leone, Collodel, Disanto, Paloschi, Belloni. Gli ospiti, invece, optano per il 3-5-2: Turk, Laezza, Rozzio, Luciani, Guglielmotti, Kabashi, Muroni, Nardi, Guiebre, Rosafio, Lanini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire ora le quote per le scommesse della diretta Siena Reggiana. Si profila una sfida molto articolata al Franchi, come testimoniato dai numeri offerti dai bookmakers. Prendiamo come riferimento i dati di Eurobet: la vittoria del Siena è a 2,80, il pareggio è a 2,90, mentre la vittoria della Reggiana è a 2,55. Un match molto equilibrato e probabilmente chiuso: l’Under 2,5 è quotato 1,60, mentre l’Over 2,5 è quotato 2,15. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol: 1,80 e 1,87.

© RIPRODUZIONE RISERVATA