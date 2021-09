Diretta/ Siena Reggiana streaming video tv: voglia di migliorare (Serie C)

DIRETTA SIENA REGGIANA: PARTITA DA “X”

Siena Reggiana, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre puntano a migliorare un rendimento fin qui incoraggianti: il Siena dopo il 3-0 alla Carrarese in campionato ha pareggiato in trasferta sul campo dell’Imolese, sempre senza subire gol. Una manifestazione importante di solidità per una squadra appena tornata tra i professionisti e che si è presa già il secondo posto in classifica nel girone B con 8 punti in quattro partite.

Secondo posto che il Siena a 8 punti mantiene in coabitazione proprio con l’avversario di turno, la Reggiana, stesso ruolino di marcia per gli emiliani con due vittorie e due pareggi. Nell’ultimo match i granata sono riusciti ad espugnare il campo della Pistoiese con un secco 0-2, davanti alle due contendenti al momento in classifica c’è solo il Pescara. Al 3 giugno 2018 risale l’ultimo precedente in Toscana, Siena vincente 2-1 con un gol di Santini su rigore addirittura al minuto numero 100.

DIRETTA SIENA REGGIANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Reggiana è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA REGGIANA

Le probabili formazioni di Siena Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Siena. Per il Siena, Alberto Gilardino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lanni, Mora, Milesi, Terzi, favalli; Cardosselli, Acquadro, Bani; Lores Varela, Paloschi, Guberti. Risponderà la Reggiana allenata da Aimo Diana con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Venturi; Luciani, Rozzio, Camigliano; Guglielmotti, Sciuadone, Cigarini, Contessa; Radrezza, Neglia; Zamparo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Artemio Franchi di Siena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Siena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.



