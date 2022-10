Diretta/ Siena Rimini streaming video tv: a un passo dal primato (Serie C)

DIRETTA SIENA RIMINI: TOSCANI FAVORITI!

Siena Rimini, in diretta mercoledì 19 novembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà una sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie C. Bianconeri toscani e romagnoli a un passo dal primato, Rimini terzo a -2 dalla coppia di testa composta da Fiorenzuola e Reggiana e Siena a -3, un passo indietro rispetto agli avversari di turno dopo l’ultima sconfitta sul campo della Torres, la prima per i bianconeri in questo campionato.

Rimini che arriva invece all’appuntamento sulla cresta dell’onda con 3 vittorie consecutive negli ultimi impegni per i biancorossi, che hanno messo in fila successi in campionato contro Alessandria, Gubbio e Vis Pesaro segnando 10 gol in 3 match. Le due formazioni si ritrovano a Siena dall’ultimo precedente disputato il 4 ottobre 2015, furono i toscani a imporsi con un secco 2-0 sul Rimini.

SIENA RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Siena Rimini, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Siena Rimini esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA RIMINI

Le probabili formazioni della diretta Siena Rimini, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Siena. Per il Siena, Guido Pagliuca schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lanni; Raimo, Silvestri, Crescenzi, Favalli; Collodel, Buglio, Castorani; Belloni, Paloschi, Disanto. Risponderà il Rimini allenato da Marco Gaburro con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Zaccagno; Lavarone, Pietrangeli, Gigli, Regini; Rossetti, Pasa, Delcarro; Sereni, Santini; Vano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Siena Rimini, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Siena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Rimini, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.

