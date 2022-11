Diretta Siena Taranto/ Streaming video Rai: sfida per la salvezza, volley

Siena Taranto, diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Rocco Brancati, si gioca al Palasport Mens Sana PalaEstra della città toscana alle ore 20.30 di questa sera, domenica 27 novembre 2022, come match televisivo della domenica per la nona giornata della Superlega di volley maschile, il massimo campionato di pallavolo che si sta già avvicinando alla metà del suo cammino. Con la diretta di Siena Taranto si affrontano due realtà minori del campionato dei campioni del Mondo, ma naturalmente saranno in palio punti molto pesanti per le sorti stagionali di Emma Villas Aubay Siena e Gioiella Prisma Taranto in un vero e proprio match salvezza.

La classifica della Superlega parla molto chiaramente: i toscani sono ultimi con appena 3 punti al proprio attivo, anche se con sole sei partite giocate finora, non stanno molto meglio i pugliesi perché Taranto ha 6 punti ma ha già giocato ben due partite in più. Per gli ospiti è comunque l’occasione per scavare un solco abbastanza netto, mentre Siena cerca una vittoria che varrebbe l’aggancio e virtualmente anche il sorpasso considerato il minor numero di partite giocate. Che cosa ci dirà la diretta di Siena Taranto?

DIRETTA SIENA TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Taranto sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Siena Taranto sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI SIENA TARANTO

DIRETTA SIENA TARANTO: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Siena Taranto metterà di fronte l’ultima e la penultima in classifica, per cui la posta in palio sarà a dir poco delicata. La Emma Villas Aubay Siena finora si è resa protagonista di una bella impresa andando a vincere per 1-3 a Cisterna di Latina nella quinta giornata, ma per il resto ha colto solo soddisfazioni minime, come un set vinto sia contro Trento sia contro Perugia, con un pesante zero in particolare nella voce dei punti ottenuti in casa, un macigno per le ambizioni salvezza.

Dall’altra parte, la Gioiella Prisma Taranto era partita piuttosto bene perché alla terza giornata aveva vinto per 3-0 contro Monza e nel turno successivo aveva fatto il colpaccio per 2-3 a Verona, infine ha raccolto un punto anche perdendo 2-3 contro Padova. Il mese di novembre tuttavia finora è stato un disastro e questa per i pugliesi sarà l’ultima occasione per chiuderlo facendo qualche punto. Stasera ne sapremo di più sulla lotta salvezza, chi farà festa nella diretta di Siena Taranto?











