Diretta Siena Teramo/ Streaming video tv: Robur favorita (Coppa Italia Serie C)

Siena Teramo, che sarà diretta dal signor Mario Cascone e si gioca mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C 2019-2020. Si giocherà in gara unica a eliminazione diretta, con i toscani che avranno dunque il favore del fattore campo. In campionato prosegue l’andamento inversamente proporzionale del Siena, implacabile in trasferta ma sempre in difficoltà in casa, costretto ad incassare uno 0-1 interno nell’ultimo importante derby contro il Pontedera, che ha fatto perdere il secondo posto ai bianconeri di Dal Canto, anche se il Monza capolista è ancora lontano anni luce. In Coppa Italia il Siena è approdato agli ottavi di finale eliminando l’ex squadra di Dal Canto, l’Arezzo, con un 2-0 firmato dai gol di D’Auria e Polidori. Il Teramo nel girone C ha confermato tutta la sua solidità nella difficile trasferta di Bari, riacciuffando il pari a tempo scaduto con una rete di Cancellotti. Abruzzesi sempre settimi in zona play off, mentre in Coppa Italia l’ostacolo dei sedicesimi di finale è stato superato con un successo in casa della Viterbese, 0-1 sempre con Cacellotti autore del gol decisivo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Teramo, match previsto mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 20.30 e che si disputerà presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre e neppure a pagamento sul satellite, che non hanno acquisito i diritti della Coppa Italia di Serie C. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 sia per le gare di campionato, sia per quanto concerne la Coppa Italia di terza serie.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA TERAMO

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Siena Teramo, mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C (gara di sola andata ad eliminazione diretta). Il Siena, guidato in panchina da Alessandro Dal Canto, sarà schierato con un 3-5-2 disposto con la seguente formazione titolare: Ferrari; Varga, Buschiazzo, Panizzi; Lombardo, Vassallo, Argento, Andreoli, Setola; D’Auria, Polidori. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Confente, Gerli, Migliorelli, Oukhadda, D’Ambrosio, Serrotti, Campagnacci, Guidone, Cesarini, Romagnoli, Discepolo, Ortolini. Il Teramo di mister Bruno Tedino opterà invece per un 4-3-2-1 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Tomei; Florio, Cristini, Piacentini, Tentardini; Costa Ferreira, Arrigoni, Ilari; Bombagi, Martignago, Magnaghi. In panchina saranno presenti Valentini, Gega, Mungo, Minelli, Lasik, Iotti, Santoro, Cianci, Birligea, Viero.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio a una quota di 3.20 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 3.60. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.15 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.65.



