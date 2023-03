Diretta/ Siena Vis Pesaro streaming video tv: contro la “pareggite” (Serie C)

DIRETTA SIENA VIS PESARO: DUE OBIETTIVI DIFFERENTI

La diretta di Siena Vis Pesaro, in programma sabato 11 marzo dalle ore 17:30, vede i bianconeri giocarsi un posto importante ai playoff mentre i biancorossi con l’obiettivo di salvarsi. Il Siena arriva una lunghissima serie di pareggi, ben quattro consecutivi tra cui l’ultimo in casa del San Donato. Chi invece dovrà fare la corsa proprio sui gialloblu è la Vis Pesaro, distante solo un punto proprio dal San Donato che è la prima squadra virtualmente salva essendo quindicesima. La Vis Pesaro arriva da due sconfitte in tre partite, quella più recente con la capolista Reggiana.

Il Siena in casa non perde dal 29 novembre avendo messo a referto, da quel giorno in poi, una vittoria e ben sei pareggi. L’esito X è quello più frequente nelle partite casalinghe dei bianconeri. Anche la Vis Pesaro in trasferta colleziona tantissimi pari: ben otto volte in quindici partita, a malapena due le vittorie.

SIENA VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Siena Vis Pesaro sarà trasmessa da Eleven Sports, piattaforma che attraverso un abbonamento mensile o stagionale permette di gustarsi tutte le partite di Serie C, di tutte e tre i gironi.

La diretta Siena Vis Pesaro è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

SIENA VIS PESARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Siena Vis Pesaro vedono i bianconeri schierarsi con il 4-3-2-1. Lanni in porta, difesa da destra verso sinistra con Raimo, Riccardi, Franco e Favalli. A centrocampo Meli sarà il regista con Collodel e Castorani mezzali di supporto. I due trequartisti sono Di Santo e Belloni, Paloschi punta unica.

Gli ospiti prediligeranno il 3-5-2. Farroni tra i pali, trittico difensivo con Gaga, Bakayoko e Tonucci a completare il terzetto. St. Clair sarà l’estero sinistro, Zoia a destra e il duo Aucelli-Coppola al centro. Valdifiori sarà il trequartista dietro a Fedato-Enem.

