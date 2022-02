Diretta Siena Viterbese/ Streaming video tv: ospiti a caccia di punti (Serie C)

DIRETTA SIENA VITERBESE: PERIODO COMPLICATO…

Scatterà alle ore 14:30 di oggi, domenica 27 febbraio 2022, la diretta della sfida Robur Siena Viterbese, gara valevole per il turno numero 29 del campionato di calcio di Serie C 2021-2022, Girone B. Una sfida che vedrà di fronte due squadre che non stanno attraversando un “magic moment” a cominciare dai padroni di casa della Robur Siena, reduci da due sconfitte consecutive.

Lo scorso giovedì, i senesi allenati da Pasquale Padalino hanno subito una pesante sconfitta per mano della Carrarese, che fra le mura di casa ha battuto gli avversari per tre a uno. In precedenza, il 21 febbraio scorso, altra capitolazione per la Robur e sempre con lo stesso risultato, tre a uno in trasferta questa volta in Liguria, in casa dell’Entella.

La vittoria non arriva quindi da due settimane per la compagine toscana, visto che l’ultimo successo risale allo scorso 16 febbraio, il due a zero casalingo contro la Fermana. Robur Siena che alla luce anche del doppio zero registrato negli ultimi 180 minuti, si trova ferma in classifica 34 punti, a metà graduatoria, con nove vittorie, sette pari e dodici sconfitte. Sta leggermente meglio la Viterbese che viene invece da un punto in due gare: mercoledì scorso il pareggio a reti bianche contro l’Olbia a Viterbo, mentre il 20 febbraio scorso era giunta la bruciante sconfitta casalinga per mano del Modena, zero a uno lo score al novantesimo. Viterbese che continua quindi a navigare in acque fin troppo agitate e al momento occupa il terz’ultimo posto in classifica a quota 25 punti, a più uno dalla Pistoiese penultima e a più quattro dal Grosseto fanalino di cosa.

DIRETTA SIENA VITERBESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Viterbese sarà garantita sul canale della tv satellitare Sky Sport 257, possibilità che andrà dunque ad aggiungersi alla diretta streaming video che sarà garantita dalla piattaforma Eleven Sports, la quale segue tutti gli incontri del campionato di Serie C su abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

DIRETTA SIENA VITERBESE, LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Le probabili formazioni della diretta fra Viterbese e Robur Siena non dovrebbero prevedere particolari sorprese. La squadra di casa dovrebbe schierare il suo 3-4-3 con Pasquale Padalino che dovrebbe puntare su Lanni in porta, dietro ad una difesa a tre formata da Mora, Terzi e Dumbravanu; a centrocampo spazio a Laverone e Disanto ad allargare il gioco, con Pezzella e Guillaumier schierati in linea mediana. Infine il tridente d’attacco composto dall’ex Milan Alberto Paloschi centrale, con Caccavallo e Fabbro a supporto. Per la Viterbese di coach Rossi, invece, spazio ad un 3-5-2 con Fumagalli fra i pali, difesa a tre Marenco, Ricci, Semenzato; in mezzo, Calcagno e Urso sulle due corsie, Adopo in regia e Mungo e Megelaitis interni, mentre in attacco la coppia formata da Volpicelli e Bianchimano.

SIENA VITERBESE, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo alle quote di Robur Siena Viterbese, facendo affidamento come sempre sull’agenzia Snai. Per i bookmaker la grande favorita, nonostante il momento di forma tutt’altro che esaltante, resta la squadra di casa, con una quota 1 che paga 1.90. Il successo della squadra di Viterbo in trasferta è dato invece poco probabile, visto che la quota per il 2 è pari a 3.90. Più plausibile invece che al triplice fischio finale esca il segno X, il pareggio, quotato dalla Snai 3.35.



