Diretta Sierra Leone Guinea Equatoriale/ Streaming video tv: speranze! (Coppa Africa)

DIRETTA SIERRA LEONE GUINEA EQUATORIALE: SPERANZE PER DUE!

Sierra Leone Guinea Equatoriale è in diretta alle ore 17:00 di giovedì 20 gennaio, presso lo stadio di Limbe: si gioca per l’ultima giornata nel gruppo E di Coppa d’Africa 2021, ed è una partita che potrebbe regalare gli ottavi di finale a una delle due nazionali. Infatti, incredibilmente, la Sierra Leone potrebbe qualificarsi con una vittoria, perché ha pareggiato due volte contro le corazzate del girone ed è rimasta in vita con la rete al 93’ contro la Costa d’Avorio, ma ora trovandosi costretta a vincere per passare il turno.

La Guinea Equatoriale, grazie al colpo sull’Algeria, potrebbe anche qualificarsi pareggiando ma sa bene che poi si entrerebbe in un discorso di classifica avulsa; d’altro canto con una vittoria sarebbe aritmeticamente agli ottavi e magari anche prima nel girone, e vista l’avversaria ha una straordinaria occasione oggi. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Sierra Leone Guinea Equatoriale; aspettando che la partita si giochi, facciamo una rapida analisi circa le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA SIERRA LEONE GUINEA EQUATORIALE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sierra Leone Guinea Equatoriale, perché la partita di Coppa d’Africa 2021 non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; possiamo comunque ricordare che questa competizione viene fornita dalla piattaforma Discovery Plus, e che abbonandosi a questo servizio – naturalmente a pagamento – si potrà avere accesso alle immagini del match in diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SIERRA LEONE GUINEA EQUATORIALE

Dovrebbe essere un 4-4-2 quello di John Keister per Sierra Leone Guinea Equatoriale; davanti a Mohamed Kamara, rivelazione della Coppa d’Africa 2021, avremo Caulker e Bangura come difensori centrali con Kakay e Wright sugli esterni bassi, poi due mediani come John Kamara e Quee che dovrebbero agire nel settore nevralgico con la collaborazione dei due laterali, che saranno Bundu e Buya Turay. Davanti invece avremo altri due Kamara: Kei e Musa, quest’ultimo autore del gol contro la Costa d’Avorio che tiene vive le speranze.

La Guinea Equatoriale di Juan Micha si dispone con il 4-3-3: Orozco e Coco a protezione del portiere Owono, poi Akapo e Ndong come terzini e un centrocampo comandato da Ganet e Machin, che si occuperanno di filtro e impostazione avendo davanti a loro Bikoro o Eneme, in ballottaggio per la maglia da trequartista. Salvador e Buyla dovrebbero essere i due esterni che completeranno questa linea alle spalle del centravanti; la maglia di prima punta è contesa da Siafa e Hanza, con il primo che appare ancora favorito.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo adesso a studiare le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Sierra Leone Guinea Equatoriale: il segno 1 che identifica la vittoria della squadra “padrona di casa” vi farebbe guadagnare 3,15 volte quello che avrete pensato di investire, il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita pari a 2,90 la vostra giocata mentre con il segno 2, che identifica il successo della nazionale “ospite”, la somma intascata equivarrebbe a 2,45 volte quello che avrete messo sul piatto.

