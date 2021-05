DIRETTA SIMONA QUADARELLA/ Finale 400 sl streaming Rai: oro per la romana!

DIRETTA SIMONA QUADARELLA: ORO PER LA ROMANA!

Simona Quadarella impegnata ora nei 400 stile libero. Alza il ritmo l’italiana a metà gara ora in testa, inizia a spingere la campionessa romana con Egorova che sta provando a tenere testa. La Kapas è ora terza, allunga intanto Quadarella sulla russa. Sesto oro consecutivo per Simona Quadarella, una gara che la vede padrona assoluta. Nel finale un distacco davvero notevole rispetto alle avversarie. La Quadarella chiude con 4’04″66. Per l’Italia un finale di torneo che sta regalando ancora tantissime soddisfazioni. Per le Olimpiadi di Tokyo possiamo puntare davvero a fare bene. L’Italia è ora a 25 medaglie. (agg. Umberto Tessier)

COMINCIA LA FINALE DEI 400M STILE LIBERO!

Si accende finalmente la diretta della finale dei 400m stile libero femminili con la nostra Simona Quadarella gran protagonista alla Danube Arena per gli Europei di nuoto 2021 di Budapest. Dopo gli eccezionali ori vinti negli 800m e 1500m stile libero, la nuotatrice romana punta a regalarci un incredibile tris in acque magiare, come pure era riuscita già a fare nell’ultima edizione della rassegna continentale, andata in scena a Glasgow nel 2018. Pure va detto che la distanza di 400m non è tra le preferite di Simona Quadarella, che potrebbe anche non preparare in vista dell’appuntamento a cinque cerchi di Tokyo 2021. Nella prova infatti la romana in carriera ha raccolto un oro nei Giochi del Mediterraneo del 2018 e ancora ai citati Europei di Glasgow: in aggiunta l’azzurra ha trovato un oro agli Europei in vasca corta nel 2019, con il tempo di 3’59”75. Vedremo però che accadrà stasera a Budapest: la finale dei 400m stile libero con Simona Quadarella comincia! (agg Michela Colombo)

DIRETTA SIMONA QUADARELLA, 400 SL: COME SEGUIRE LA GARA

LE PAROLE DELL’AZZURRA

In attesa di dare il via alla diretta della finale per i 400 m stile libero femminili agli Europei di nuoto 2021, con la nostra Simona Quadarella, ci pare doveroso dare spazio alle parole della stessa nuotatrice romana. Intervistata dai microfoni di Raisport al termine delle batterie, che l’hanno vista qualificarsi con il terzo miglior tempo, l’azzurra ha raccontato la sua prestazione: “Questa è la gara che ho preparato meno, perché probabilmente alle Olimpiadi non la farò. Stamattina è uscito il tempo che mi ero prefissata con Christian (Minotti, ndr). Sono contenta del mio europeo, perché sono riuscita a confermarmi nelle mie gare”. Vedremo se a Simona Quadarella riuscirà l’impresa di regalarci un altro oro! (agg Michela Colombo)

3^ TEMPO, SI VOLA IN FINALE!

Nessun problema per Simona Quadarella nelle batterie dei 400m stile libero femminili agli Europei di nuoto 2021 di Budapest alla Danube Arena. La romana, non volevo forzare su una distanza che non ha preparato al meglio, ha comunque strappato il terzo miglior crono nei preliminari odierni, segnando il tempo di 4.09.02, a + 0.15 dalla migliore in acque magare, la russa Anna Egorova (che era nella sua stessa batteria, la quarta). Per Simona Quadarella si tratta comunque di un risultato di sostanza, di poco distanze dalla Kapas, seconda nella classifica generale, che fa ben sperare per la finale di questa sera. Pure segnaliamo alle spalle del terzetto di testa anche Kesely, Tuncel, Boecekler, Hibbot e Hassler come nuotatrici qualificate alla finale dei 400m stile libero di questa sera. Nulla da fare dunque per le altre due azzurre iscritte alle batterie per gli Europei di nuoto 2021: Gailli ha trovato solo il 18^ crono mentre Caramignoli è finita 24^. (agg Michela Colombo)

AL VIE LE BATTERIE

Tutto è pronto per dare il via alle batterie dei 400 sl femminili con Simona Quadarella, che è campionessa d’Europa in carica di questa specialità. Ricordiamo allora che cosa era successo tre anni fa a Glasgow, nell’edizione disputata nell’agosto 2018 che consacrò a livelli di assoluta eccellenza la nuotatrice romana, dal momento che Simona Quadarella vinse tre ori nei 400, 800 e 1500 stile libero. Nella gara più breve naturalmente anche a Glasgow batterie e finale erano lo stesso giorno: al mattina Quadarella nuotò in 4’09″97 ottenendo il quarto miglior tempo che le valse la qualificazione alla finale, mentre Stefania Pirozzi fu purtroppo nona, la prima delle escluse. Al pomeriggio ecco la finale, nella quale la campionessa romana migliorò il proprio tempo di oltre sei secondi per scendere fino a 4’03″35, prestazione che le consentì di vincere la medaglia d’oro al termine di un bel duello con l’ungherese Ajna Kesely, argento in 4’03″57. Più staccata la britannica Holly Hibbott, che si prese il terzo posto in 4’05″01. Questa è la storia, adesso però conta l’attualità: parola alla piscina e al cronometro, via alle batterie dei 400 sl femminili agli Europei di nuoto 2021! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALTRO TRIONFO AZZURRO?

Oggi Simona Quadarella sarà ancora protagonista con la diretta dei 400 sl femminili, una delle gare di maggiore richiamo nella giornata conclusiva degli Europei di nuoto 2021 a Budapest. Come sempre per i 400 stile libero, la formula della gara prevede batterie e finale nello stesso giorno: appuntamento dunque alle ore 10.24 di stamattina (ma Simona Quadarella sarà nella quarta batteria) per la fase preliminare che servirà a promuovere le nuotatrici che otterranno gli otto migliori tempi alla finale.

La gara decisiva sarà in programma nel corso della sessione serale, per la precisione alle ore 19.05, ultima gara individuale in programma in questi Europei di nuoto 2021 dei quali senza dubbio già adesso possiamo dire che Simona Quadarella sia una delle stelle più luminose, dal momento che ha dominato le gare sulla lunga distanza vincendo la medaglia d’oro negli 800 sl prima e in seguito anche sui 1500 sl. Adesso ecco la gara più breve nel programma individuale di Simona Quadarella, che è anche la meno congeniale alle caratteristiche tecniche della romana che comunque vinse l’oro a Glasgow nella scorsa edizione: la caccia dunque è al bis del tris d’ori. Cosa chiedere di più?

DIRETTA SIMONA QUADARELLA, PRESENTAZIONE 400 SL

Attendiamo dunque con ansia di rivedere in acqua Simona Quadarella in diretta nei 400 sl di cui è campionessa d’Europa in carica. Ribadiamo che questa è la gara a lei meno congeniale rispetto a 800 e 1500, ma stiamo parlando comunque di livelli di assoluta eccellenza, a maggior ragione in ambito europeo, dove appunto Simona Quadarella è la campionessa in carica di questa distanza e ha dominato nei giorni scorsi le due gare più lunghe, che sicuramente sarà quelle su cui punterà maggiormente anche in ottica Olimpiadi di Tokyo. Sui 400 ai Giochi sarà più dura ma non impossibile, intanto sarebbe bello vincerli per la seconda volta consecutiva agli Europei. Non solo Simona Quadarella comunque scenderà in acqua per l’Italia nelle batterie dei 400 sl femminili agli Europei di nuoto: ricordiamo infatti che ci saranno anche Martina Rita Caramignoli (già bronzo nei 1500) e Sara Gailli, che invece ha contribuito alla staffetta 4×200 sl femminile che ha vinto la medaglia di bronzo sempre nella piscina della Duna Arena. Le maggiori speranze però naturalmente sono per la campionessa romana…



