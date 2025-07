Diretta Simona Quadarella finale 1500 sl Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2: orario e risultato live della finale con l'azzurra.

DIRETTA SIMONA QUADARELLA FINALE 1500 SL MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE

La diretta Simona Quadarella finale 1500 sl ci terrà compagnia alle ore 13.12 italiane ai Mondiali nuoto 2025 Singapore e sarà per noi uno dei piatti forti di oggi, martedì 29 luglio. La nuotatrice romana è la campionessa del Mondo in carica in un 2024 agrodolce, che la vide d’oro appunto ai Mondiali di Doha e poi quarta e quindi ai piedi del podio alle Olimpiadi di Parigi.

Con i 1500 sl il rapporto di Simona Quadarella è complicato ai Giochi (manca ancora la medaglia olimpica), ma straordinario ai Mondiali, con due ori – il precedente era stato a Gwangju 2019 – più un argento a Fukuoka 2023 e il bronzo che la rivelò al mondo intero a Budapest 2017, ormai ben otto anni fa.

Insomma, ci sono tutte le premesse per vivere una lunga, grande emozione in compagnia della diretta Simona Quadarella finale 1500 sl, anche se per l’ennesima volta la grande favorita per la vittoria in questa gara sarà evidentemente la statunitense Katie Ledecky, che a Doha era assente e adesso vuole riprendersi il trono iridato da aggiungere all’oro olimpico di Parigi.

La romana ci è ormai abituata, perché questo è stato il leitmotiv praticamente di tutta la sua carriera ai massimi livelli: per l’oro servirebbe un’impresa straordinaria, il podio invece è decisamente più alla portata nella gara più lunga tra le corsie che si farà divertire parecchio grazie alla diretta Simona Quadarella finale 1500 sl.

SIMONA QUADARELLA FINALE 1500 SL IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Simona Quadarella finale 1500 sl in tv dovrete rivolgervi alla Rai (sarà Rai 2 o Rai Sport a seconda del tg), con diretta streaming video su Rai Play. Per gli abbonati ci sarà però anche Sky Sport, con tutti i servizi ad esso collegati.

CLICCA QUI PER SIMONA QUADARELLA FINALE 1500 SL RAIPLAY

DIRETTA SIMONA QUADARELLA FINALE 1500 SL: LE AVVERSARIE DELL’AZZURRA

Andiamo allora a presentare le protagoniste della diretta Simona Quadarella finale 1500 sl. Le qualificazioni sembrano avere già definito in maniera chiarissima i valori della gara sulle 30 vasche: non che ci fossero particolari dubbi, ma la grande favorita per l’oro sarà la già citata Katie Ledecky, che nuotando in 15’36”68 ha rifilato almeno dieci secondi a tutto il resto della concorrenza. La statunitense dovrebbe quindi fare gara a parte, salvo crolli clamorosi l’oro sembra essere già assegnato.

Alle sue spalle, si profila il grande duello tra Simona Quadarella e l’australiana Lani Pallister: nelle batterie la romana ha nuotato in 15’47”43, cioè appena 48/100 peggio della Pallister, ma su una gara lunga ben 1500 metri questo significa che evidentemente le due partono praticamente alla pari per giocarsi le posizioni sugli altri due gradini del podio. Tutte le altre non sono nemmeno scese sotto i 16 minuti, quindi il vantaggio è teoricamente enorme per il podio, pur senza sottovalutare almeno la francese Anastasiya Kirpichnikova, che ai Giochi fu splendida seconda. Il podio però sembra vicino nella diretta Simona Quadarella finale 1500 sl…