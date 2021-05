Diretta Simona Quadarella/ Finale 1500 SL, streaming video Rai: c’è anche Caramignoli

DIRETTA SIMONA QUADARELLA, FINALE 1500 SL: L’AZZURRA PUNTA AL BIS

Si accenderà oggi venerdi 21 maggio 2021 alle ore 18.00 alla Danube Arena, la diretta della finale dei 1500m stile libero femminili agli Europei di nuoto 2021 di Budapest e nelle acque magiare sono riflettori puntati su Simona Quadarella. La nuotatrice romana scende oggi in vasca come principale indiziata alla medaglia d’oro nella distanza che già l’ha fatta salire nell’Olimpo dei grandi: per l’azzurra una grande occasione di fare il bis dopo il primo gradino del podio trovato solo pochi giorni fa qui a Budapest per la gara degli 800m stile libero.

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST/ Streaming Rai 2: Detti e Paltrinieri in finale!

La voglia e la capacità di trovare un altro oro e confermare dunque gli eccezionali risultati dell’ultima edizione continentale in vasca lunga (a Glasgow 2018 fu doppio oro, nel 1500m e negli 800 SL) ci sono: ci attendiamo grandi cose oggi da Simona Quadarella, nella finale dei 1500m stile libero agli Europei di nuoto 2021 di Budapest.

Diretta Europei nuoto 2021/ Video streaming Rai: Pellegrini argento, Razzetti bronzo!

SIMONA QUADARELLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV DELLA FINALE DEGLI 1500 M SL AGLI EUROPEI DI NUOTO

Ricordato che la finale degli 1500 m stile libero femminili agli Europei di nuoto 2021 con la nostra Simona Quadarella avrà inizio alle ore 18.00 a Budapest, va detto che la gara (come le altre prove della rassegna) saranno visibili in diretta tv su Rai2, al numero 2 del telecomando del digitale terrestre. La finestra sulle vasche magiare saranno disponibili anche in diretta streaming video, tramite il noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI2, DELLA FINALE CON SIMONA QUADARELLA

Diretta Federica Pellegrini/ Finale 200 sl video streaming Rai: medaglia d'argento!

DIRETTA SIMONA QUADARELLA, FINALE 1500M STILE LIBERO AGLI EUROPEI DI BUDAPEST 2021: IL CONTESTO

Impazienti di dare il via alla diretta della finale dei 1500m stile libero femminili agli Europei di nuoto 2021 a Budapest con la nostra Simona Quadarella, ben indirizzata verso il podio e pure la medaglia d’oro, tocca però dare un maggior contesto alla gara che sicuramente ci sarà emozionare alla Danube Arena. Abbiamo infatti più volte ribadito che la romana è grande favorita oggi: in tal senso pesa certo l’ottima condizione degli ultimi giorni e la sicurezza che un oro già in cassaforte può dare, ma anche le buonissime sensazioni che l’azzurra ha trovato nella distanza già nelle batterie.

Solo ieri, nei preliminari dei 1500m stile libero, la Quadarella ha raccolto senza alcuna fatica il miglior tempo: un agile 16.05.60 e un vantaggio di quasi una decina di secondi dalle prime rivali, arrivati al termine di una sessione completamente dominata, fin dalle prime bracciate. Ma se pure ci attendiamo una gara pienamente in mano all’azzurra, pure questa non sarà l’unica in vasca oggi: attenzione allora alla seconda azzurra in finale Martina Caramignoli, che pure ha ottenuto solo il settimo tempo nelle batterie, e che cercherà il riscatto dopo un non completamente soddisfacente piazzamento ottenuto negli 800m solo pochi giorni fa. A insidiare le due e a concorrere per il podio troviamo poi anche la padrona di casa Viktoria Mihalyvari, la lusitana Holub, terza nelle batterie, ma anche alla Kirpichnkova (argento negli 800) e a Maria De Valdes Avarez. Chissà che accadrà in vasca alla Danube Arena!



© RIPRODUZIONE RISERVATA