Diretta Simona Quadarella finale 800 sl Mondiali nuoto 2025 Singapore streaming video Rai 2: orario e risultato live della finale con l'azzurra.

DIRETTA SIMONA QUADARELLA FINALE 800 SL: QUARTO POSTO CON RECORD EUROPEO!

Simona Quadarella quarta nella finale 800 sl, ma è stata comunque una gara straordinaria per la romana, che ha firmato il nuovo record europeo con il tempo di 8’12”81. Mai nessuna nel nostro continente ha nuotato così veloce gli 800 sl femminili, eppure non è bastato nemmeno per salire sul podio, perché davanti ci sono state tre campionesse leggendarie. Oro iridato numero 23 per Katie Ledecky con il tempo di 8’05″62, ma l’americana ha dovuto lottare duramente per piegare l’australiana Lani Pallister e la canadese Summer McIntosh, rispettivamente seconda in 8’05″98 e terza in 8’07″29.

Simona Quadarella alle Olimpiadi 2024, chi è: curiosità, fidanzato Alessandro Fusco/ Viaggi, allenamenti e…

Una gara spaziale fin dalle prime vasche: Katie Ledecky è partita immediatamente forte, ma Summer McIntosh e Lani Pallister le sono rimaste in scia e pure Simona Quadarella è partita bene, anche se leggermente dietro alle tre grandi rivali. A metà gara però le tre sono tutte sul ritmo (o anche meglio) del record del Mondo, un confronto difficile anche per la nostra campionessa. Quadarella continuerà forte sino alla fine per prendersi il record europeo, ma nulla da fare per il podio: McIntosh attacca Ledecky e paga qualcosa negli ultimi 100 metri, così è Pallister a cercare il colpo clamoroso, ma infine vince ancora la statunitense. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA!

Sarà davvero di lusso la diretta Simona Quadarella finale 800 sl, con la romana in splendide condizioni di forma ma anche tante altre campionesse a darsi battaglia in una gara che si annuncia di altissimo livello qualitativo. In questo momento l’Italia apre e chiude l’albo d’oro iridato degli 800 stile libero femminili: c’è naturalmente la vittoria della stessa Simona Quadarella l’anno scorso a Doha in 8’17”44 davanti a Isabel Gose ed Erika Fairweather, mentre nella prima edizione assoluta dei Mondiali di nuoto, disputata a Belgrado nel 1973, la vittoria andò alla leggendaria Novella Calligaris, che in quella occasione nuotando in 8’52”973 stabilì quello che ai tempi era il nuovo record del Mondo.

In mezzo spiccano le doppiette di Janet Evans, Hannah Stockbauer e Kate Ziegler, ma soprattutto i sei ori consecutivi per Katie Ledecky tra il 2013 e il 2023, una serie che la statunitense vorrà riprendere dopo l’assenza a Doha per riprendersi lo scettro nella diretta Simona Quadarella finale 800 sl! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SIMONA QUADARELLA FINALE 800 SL IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Simona Quadarella finale 800 sl in tv l’appuntamento sarà su Rai 2 in chiaro per tutti, con diretta streaming video su Rai Play. Sky Sport e tutti i servizi ad esso collegati si aggiunge, ma solo per gli abbonati.

CLICCA QUI PER SIMONA QUADARELLA FINALE 800 SL RAIPLAY

DIRETTA SIMONA QUADARELLA FINALE 800 SL MONDIALI NUOTO 2025 SINGAPORE

Dopo il meraviglioso record europeo con progresso di nove secondi rispetto al precedente primato personale sui 1500, l’attesa è giustamente molto alta per la diretta Simona Quadarella finale 800 sl che sarà in programma alle ore 14.21 italiane ai Mondiali nuoto 2025 Singapore oggi, sabato 2 agosto, e sarà per noi un appuntamento imperdibile. La nuotatrice romana è la campionessa del Mondo in carica, anche se su questa distanza forse la gioia più grande della sua carriera fu il bronzo ai Giochi di Tokyo.

Quella infatti resta l’unica medaglia olimpica della carriera di Simona Quadarella e di conseguenza il ricordo più bello per la romana sugli 800 sl, anche se ovviamente l’oro iridato di Doha come prestigio non è da meno (ci furono però varie assenze in quella gara) e completò il tris di medaglie ai Mondiali sulle 16 vasche, dopo l’argento di Gwangju 2019 e il bronzo di Budapest 2022.

Non sarà facile la caccia al podio nella diretta Simona Quadarella finale 800 sl, perché oggettivamente la concorrenza aumenta rispetto alla distanza più lunga. Ci sono tanti nomi pericolosi, non solamente quello di Katie Ledecky, che per l’ennesima volta sarà la grande favorita per aggiungere un altro oro a una carriera ormai impossibile da descrivere con un solo aggettivo.

Il miglioramento così netto sui 1500 però ci dice che la romana è in condizioni perfette, forse la migliore forma della propria vita, quindi potrebbero essere le rivali (o almeno quasi tutte) ad avere paura della nostra campionessa azzurra, che proverà ancora una volta a regalarci emozioni indimenticabili grazie alla diretta Simona Quadarella finale 800 sl.

DIRETTA SIMONA QUADARELLA FINALE 800 SL: LE AVVERSARIE DELL’AZZURRA

Abbiamo già accennato al fatto che ci saranno tante campionesse in gara nella diretta Simona Quadarella finale 800 sl. Su questa distanza si incrocia infatti chi va più forte sui 1500 e chi invece arriva da distanze più brevi, quindi ci sono più nomi da tenere d’occhio rispetto alla gara più lunga. Ovviamente la principale favorita è la già citata Katie Ledecky e ritroveremo anche l’australiana Lani Pallister: nei 1500 fu molto coraggiosa, con il senno di poi forse anche troppo, ma comunque ha ottenuto un tempo di rilievo e ci riproverà quindi anche oggi.

Nella diretta Simona Quadarella finale 800 sl non potremo però parlare di una lotta a tre. Infatti sembra essere ambiziosa anche la tedesca Isabel Gose in base agli esiti delle batterie, ma soprattutto dovremo tenere conto della fenomenale canadese Summer McIntosh, che non ha negli 800 sl la sua gara preferita, ma dall’alto di una classe immensa di certo non partecipa solamente per “fare numero” dopo gli ori in serie dei giorni scorsi. Insomma, potremmo sfoderare il detto ‘più nemici più gloria’ per Simona Quadarella, pronti a divertirci anche oggi pomeriggio…