Diretta Simona Quadarella/ Finale 800 SL, streaming video Rai: c’è anche Caramignoli!

DIRETTA SIMONA QUADARELLA: OGGI LA FINALE 800 M SL CON L’AZZURRA E CARAMIGNOLI

Si accenderà questa sera alle ore 18.00 alla Danube Arena la finale per gli 800 m stile libero al femminile agli Europei di nuoto 2021 e protagonista annunciata è senza dubbio la nostra Simona Quadarella. L’azzurra è certo la netta favorita non solo per il podio nella rassegna continentale ma anche per la medaglia d’oro: sarebbe un bel traguardo per la campionessa in carica (nel 2018 a Glasgow ha segnato nella prova il crono record di 8’16”45), in vista anche del prossimo appuntamento con le Olimpiadi di Tokyo 2021, ormai davvero vicine. Dunque test di prestigio per Simona Quadarella questa finale degli 800 m stile libero agli Europei di nuoto 2021 di Budapest, appena iniziati (per quanto riguarda il nuoto in corsia): dopo tutto la Romana ha già dato ottimi segnali solo ieri nelle batterie preliminari, ottenendo il primo tempo generale con il crono di 8.26.73. Ci attendiamo dunque gran scintille da parte dell’azzurra questa sera.

SIMONA QUADARELLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV DELLA FINALE DEGLI 800 M SL AGLI EUROPEI DI NUOTO

Ricordato che la finale degli 800 m stile libero femminili agli Europei di nuoto 2021 con la nostra Simona Quadarella avrà inizio alle ore 18.00 a Budapest, va detto che la gara (come le altre prove della rassegna) saranno visibili in diretta tv su Rai2, al numero 2 del telecomando del digitale terrestre. La finestra sulle vasche magiare saranno disponibili anche in diretta streaming video, tramite il noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI2, DELLA FINALE CON SIMONA QUADARELLA

DIRETTA SIMONA QUADARELLA, FINALE 800M SL: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare il via alla finale degli 800 m stile libero femminili agli Europei di nuoto 2021 con Simona Quadarella gran favorita per la medaglia d’oro, pure va dato certo un maggior contesto alla gara che ci attenderà questa sera. Se infatti l’azzurra ha dimostrato gran condizione (in stagione pure si è ammalata di covid 19) fin dalle batterie, pure la Romana oggi dovrà fare attenzione a parecchie rivali per il podio. Pericolo numero 1 per Quadarella sarà in casa, con Martina Rita Caramignoli, nuotatrice classe 1991 di Rieti, che negli ultimi mesi ha dato un bel filo da torcere sulla distanza degli 800m. Proprio la Reatina è stata bronzo nella specialità agli Europei in vasca corta del 2019 e migliore seconda ( con un gap di 5.10) nelle batterie dalla prova continentale solo lunedì scorso. Attenzione però oggi anche a Kesely e Egorova, a podio negli ultimi europei, come pure a Perez Blanco e Kirpichonikova, che hanno ben fatto nelle batterie di Budapest solo ieri.

