Presentazione della diretta Simone Cerasuolo per la finale maschile dei 50m rana nei Mondiali di nuoto 2025 di Singapore

Diretta Simone Cerasuolo, la finale maschile dei 50m rana

Alle 14.01 di oggi, 30 luglio 2025, andrà in scena la diretta Simone Simone Cerasuolo per la finale maschile dei 50m rana dei Campionati del Mondo di nuoto 2025 di Singapore che fino ad oggi hanno regalato diverse soddisfazioni agli atleti italiani che hanno conquistato diverse medaglie in questi quattro giorni di gare in corsia.

Il ventiduenne nato a Imola è alla sua terza partecipazione ad un Mondiale dopo quelle di Budapest e Fukuoka nelle quali però ha raggiunto una sola volta la finale senza però riuscire ad andare a medaglia, fermandosi ad un quinto posto.

Nella giornata di ieri ha partecipato alle semifinali dove è riuscito a qualificarsi con il secondo miglior tempo tra tutti gli atleti, secondo solo al campione cinese Haiyang Qin, il campione del Mondo in carica, realizzando un tempo di 26″64, molto vicino al suo record personale in vasca lunga di 26″42.

A livello europeo l’atleta italiano ha sempre dimostrato di essere tra i migliori in questo tipo di gara come dimostrano le tre medaglie, due d’oro e una d’argento, tra i Campionati europei giovanili e quelli classici in cui ha partecipato nel 2021, 2022 e 2023, mentre a livello mondiale ha sempre faticato.

Diretta Simone Cerasuolo, dove vedere la finale maschile dei 50m rana

Per seguire la diretta Simone Cerasuolo e la sua finale maschile dei 50m rana nei Mondiali di nuoto 2025 di Singapore agli interessati basterà collegarsi al giusto orario su Rai 2 o Rai Sport dove le gare sono trasmesse in chiaro, o in alternativa su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Mix (canale 211), per i quali però è necessario l’abbonamento, per chi invece vorrà affidarsi allo streaming le piattaforme di riferimento sono RaiPlay, SkyGo e NowTv.

Diretta Simone Cerasuolo, gli avversari dell’atleta italiano

A sfidare il nuotatore italiano nella diretta Simone Cerasuolo per la finale maschile dei 50m rana dei Mondiali di nuoto 2025 di Singapore sarà in primis il ventiseienne cinese Haiyang Qin che come già detto ha segnato il miglior tempo nelle semifinali con un 26″52 che lo mette un’altra volta come favorito alla vittoria.

A poca distanza dall’azzurro c’è poi il ventottenne nuotatore russo Ivan Kozhaki che con la sua prestazione ha registrato un tempo di 26″66 e che dovrebbe essere il più grande avversario per il secondo posto e la conseguente medaglia d’argento.

Finale maschile dei 50m rana che è ricca di atleti europei visto che con il quarto tempo assoluto si qualifica il ventunenne olandese Koen de Groot che ha nuotato la sua vasca con un tempo di 26″71 anticipando il ventiseienne tedesco Melvin Imoudu il cui tempo invece è stato di 26″77.

L’ultimo posto valido per la qualificazione è stato conquistato dal trentenne russo Kirill Prigoda che con un tempo di 26″92 ha strappato il pass per la finale all’ultimo, con il sesto tempo assoluto invece si qualifica alla finale il diciannovenne sudafricano Chris Smith, alla sua prima partecipazione ad un Mondiale, grazie ad un tempo di 26″77