Diretta Sinner Alcaraz finale Atp Finals 2025 streaming video Rai Due: orario e risultato live del match per il titolo a Torino.

DIRETTA SINNER ALCARAZ (RISULTATO 1-2), PARTE LA SFIDA

Comincia la diretta del match valido per le Atp Finals di Torino 2025, ultimo grande evento della stagione. Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, ultimo grande atto di una stagione che li ha visti battagliare in ogni grande torneo. Dal Roland Garros a Wimbledon e gli Us Open ed ora Torino, e finalmente si parte. Comincia il match!

Primi tre game che vedono grande equilibrio con entrambi che guidano grazie al servizio e Alcaraz che si porta subito 2 a 1. L’azzurro sembra un pò frenato mentre Carlos ha già vinto un paio di scambi emozionanti, strappando i primi applausi del pubblico dell’Inalpi Arena di Torino. Jannik chiamato alla reazione dopo la prima pausa (Agg. Mario Tramo)

SINNER ALCARAZ DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE ATP FINALS 2025

Saremo su Rai Due anche oggi per la diretta Sinner Alcaraz, ricordando che la finale delle Atp Finals 2025 è in tv anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; per la diretta streaming video vi dovrete rivolgere a Rai Play oppure Now. DIRETTA SINNER ALCARAZ SU RAIPLAY

DIRETTA SINNER ALCARAZ (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo: la diretta Sinner Alcaraz comincia, la finale delle Atp Finals 2025 ci dirà se arriverà il secondo Master consecutivo per Jannik Sinner o se invece vivremo il primo titolo di Carlos Alcaraz, che diventerebbe anche il terzo spagnolo a vincerlo. Curiosamente, e incredibilmente, uno dei due precedenti non è Rafa Nadal, che non è mai riuscito a digerire troppo il tennis indoor: alle Atp Finals il mancino maiorchino ha giocato due finali ma le ha perse contro Roger Federer e Novak Djokovic, dunque l’ultimo spagnolo capace di vincere questo torneo rimane Alex Corretja, 27 anni fa, peraltro in una finale-derby contro Carlos Moyá.

Ancora prima, e bisogna tornare al 1976, c’era stato Manuel Orantes che a Houston, sede delle Atp Finals per sette anni, aveva avuto la meglio sul polacco Wojciech Fibak: nome a sorpresa quest’ultimo, capace sì di raggiungere la Top Ten del ranking ma che non avrebbe giocato il torneo se le regole fossero state quelle attuali. Sia come sia, questo è il quadro e dunque Alcaraz può tornare a far sorridere la Spagna, coronando al meglio la stagione chiusa da numero 1; Sinner però vuole il bis e la rivincita contro lo spagnolo, quindi accomodiamoci per l’ennesimo show portato in dote dalla diretta Sinner Alcaraz! (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER ALCARAZ FINALE ATP FINALS 2025: ANCORA LORO!

Ancora loro, ancora una diretta Sinner Alcaraz che questa volta, a partire dalle ore 18:00 di domenica 16 novembre, si gioca alla Inalpi Arena di Torino e rappresenta la finale delle Atp Finals 2025. Dovevano arrivare loro, sono arrivati loro: per la sedicesima volta da quando sono professionisti sarà Sinner Alcaraz.

Sappiamo ormai tutto sulla loro rivalità, sulle grandi sfide che hanno disputato, sul rapporto di reciproco rispetto che intercorre e una rivalità che sta caratterizzando questa epoca del tennis maschile; oggi siamo in casa di Jannik Sinner ed entrambi, tra serio e faceto, hanno posto l’accento sull’incidenza del pubblico.

Che potrebbe realmente aiutare l’altoatesino nell’andare a prendersi la seconda vittoria consecutiva alle Atp Finals; intanto Sinner ha dominato anche la semifinale contro Alex De Minaur, e si presenta dunque in finale senza aver concesso un singolo set ai suoi avversari, con il solito grande dominio.

Non che Carlos Alcaraz abbia fatto qualcosa in meno: lo spagnolo ha lasciato per strada solo il secondo parziale nel match contro Taylor Fritz, per il resto è arrivato in finale quasi in carrozza e tra l’altro, battendo Lorenzo Musetti nel terzo match del girone, si è assicurato di chiudere l’anno al numero 1 del ranking Atp.

DIRETTA SINNER ALCARAZ FINALE ATP FINALS 2025: ORMAI LA PRASSI

Ecco allora una diretta Sinner Alcaraz assolutamente entusiasmante, e ci ripetiamo: di questa sfida infinita si può dire davvero tanto ma sono anche parecchie le cose che abbiamo già discusso, in una grande rincorsa a migliorarsi sistematicamente per superarsi l’un l’altro, sempre e comunque in un clima di reciproco rispetto e battaglie all’ultimo sangue, arrivata già al sesto incrocio stagionale con un quadro che dice al momento 4-1 Alcaraz, alcuni match purtroppo condizionati da un Sinner non al 100% (Roma, Cincinnati con tanto di ritiro) ma altri epici come la finale del Roland Garros e quella di Wimbledon, unica vittoria dell’azzurro in stagione.

Adesso ci si gioca le Atp Finals 2025: sarà solo la seconda sfida indoor tra i due campioni e curiosamente l’unica disputata fino a qui è anche la prima di sempre, nel 2021 a Parigi Bercy con vittoria di Alcaraz per 7-6 7-5. Sono passati quattro anni ed è difficile stabilire come siano cambiati i rapporti di forza da questo punto di vista, possiamo dire che forse Sinner abbia qualcosa in più in questo contesto ma Alcaraz, come del resto il nostro rappresentante, ha un livello di tennis talmente alto che per lui non conta la superficie. Insomma: vedremo tutto tra poco, perché la diretta Sinner Alcaraz sta veramente per farci compagnia.