Diretta Sinner Alcaraz/ Finale Atp Umago 2022 streaming video tv: un altro show!

DIRETTA SINNER ALCARAZ: FINALE IN CROAZIA!

Sinner Alcaraz è in diretta alle ore 20:00 di domenica 31 luglio: è la finale del torneo Atp Umago 2022, appuntamento sulla terra rossa croata per un evento di categoria Atp 250. Sembrerà strano o forse no, ma il dato ci dice che per il nostro Jannik Sinner questa è la prima finale della stagione: l’altoatesino ha avuto ancora qualche problema fisico nel corso dell’anno e non è riuscito a dare il definitivo salto di qualità, pur esprimendosi in termini molto alti come ha dimostrato a Wimbledon, dove conduceva 2-0 su Novak Djokovic.

Jannik Sinner/ "Quando perdo non dormo. La pressione per me è un privilegio"

Proprio ai Championships Sinner ha avuto il suo ultimo di tre incroci con Carlos Alcaraz, vincendolo per tre set a uno e giocando uno dei match migliori dell’ultimo periodo; torna dunque una rivalità che, come si è detto più volte, potrebbe caratterizzare i grandi tornei per parecchi anni. Nel frattempo siamo curiosi di scoprire quello che succederà nella diretta di Sinner Alcaraz; aspettando che la finale del torneo Atp Umago 2022 prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che sono legato a questo interessante match.

DIRETTA/ Sinner Djokovic (risultato finale 2-3): Jannik si arrende al 5° set

DIRETTA SINNER ALCARAZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE ATP UMAGO 2022

La diretta tv di Sinner Alcaraz viene garantita dalla televisione satellitare: il canale di riferimento è Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) è l’appuntamento è riservato agli abbonati, che in assenza di un televisore potranno seguire la finale del torneo Atp Umago 2022 anche con il consueto servizio di diretta streaming video, attivando – senza costi aggiuntivi – l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, talete o smartphone.

DIRETTA SINNER ALCARAZ: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina quindi il momento della diretta di Sinner Alcaraz, la finale del torneo Atp Umago 2022. Per lo spagnolo questa finale rappresenta l’ennesimo appuntamento per il titolo, in una stagione in cui ha bruciato tutte le tappe. Arrivato in Croazia dopo aver già timbrato l’ingresso nella Top 5 del ranking Atp, altro straordinario traguardo raggiunto, Alcaraz adesso sfida un italiano in finale una settimana dopo aver perso contro Lorenzo Musetti ad Amburgo, un match nel quale ha annullato cinque match point al toscano e rischiato un’incredibile rimonta.

DIRETTA/ Sinner Alcaraz (risultato finale 3-1): Jannik ai quarti di Wimbledon!

È opinione comune che al momento Alcaraz abbia qualcosa più di Sinner, e questo è dimostrato dal palmarès e dall’andamento generale; tuttavia l’azzurro ha già avuto risultati straordinari per uno della sua età, e sono tanti gli addetti ai lavori che sostengono come i margini di miglioramento siano ancora ampi e gli potranno consentire di arrivare anche al top, forse addirittura ereditare lo scettro dai Big 3 (del resto è la stessa previsione che si fa su Alcaraz). A noi ora non resta che metterci comodi e stare a vedere cosa succederà nell’entusiasmante diretta di Sinner Alcaraz, la tanto attesa finale del torneo Atp Umago 2022, sperando che l’azzurro possa tornare a casa con il titolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA