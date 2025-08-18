Diretta Sinner Alcaraz finale Cincinnati Open 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match per il titolo Masters 1000 in Ohio.

DIRETTA SINNER ALCARAZ (RISULTATO 0-3), LO SPAGNOLO AVANTI DI DUE BREAK

Comincia la diretta della finale del Cincinnati Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente numero uno e numero due delle classifiche mondiali. L’azzurro difende il titolo mentre lo spagnolo insegue il primo successo nel corso di questo torneo, dopo il riscaldamento ora si parte ufficialmente. E subito brutta partenza per l’azzurro.

Break a zero di Alcaraz in partenza con lo spagnolo molto aggressivo e Jannik invece in grossa difficoltà. L’azzurro sbaglia qualcosa mentre Carlos sembra più ferrato e si porta subito sul 2 a 0. Sinner in netta difficoltà e Alcaraz ha altre tre palle break e si porta cosi avanti sul 3 a 0 pesante lasciando tutti i tifosi italiani abbastanza sorpresi (Agg. Mario Tramo)

SINNER ALCARAZ STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE CINCINNATI OPEN 2025

Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis garantiscono la diretta Sinner Alcaraz in tv, la finale del Cincinnati Open 2025 sarà anche in diretta streaming video su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA SINNER ALCARAZ (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa dire dell’imminente diretta Sinner Alcaraz, per la finale del Cincinnati Open 2025? Da una parte è già stato sciorinato praticamente tutto su questa straordinaria rivalità, dall’altro si rischia di non esaurire mai gli argomenti. Possiamo allora ricordare che a livello Masters 1000 sarà il sesto incrocio: a oggi il bilancio è a favore di Carlos Alcaraz che ha ottenuto quattro vittorie – l’ultima nella finale degli Internazionali d’Italia – contro la sola di Jannik Sinner, arrivata nella semifinale del Miami Open due anni fa, mentre se guardiamo alle finali ne abbiamo già cinque, 3-2 per Alcaraz con Sinner che oltre all’ultimo Wimbledon aveva trionfato a Umago nel “lontano” 2022.

Se invece parliamo dei numeri della rivalità, attenzione: Novak Djokovic e Rafa Nadal si sono affrontati in ben 60 occasioni (più di Federer Nadal con 40 e di Federer Djokovic con 50) e quando il più anziano dei due (lo spagnolo) ha compiuto 24 anni (quelli che Sinner ha festeggiato sabato) i match tra loro erano 21. Da questo punto di vista insomma non siamo lontanissimi dalla possibilità di mettere insieme numeri epici anche solo a livello di confronti diretti, ma adesso torniamo a parlare della stretta attualità: la finale del Cincinnati Open 2025 è dietro l’angolo, per l’ennesima volta diamo la parola alla diretta Sinner Alcaraz! (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER ALCARAZ FINALE CINCINNATI OPEN 2025: ANCORA LORO DUE!

La diretta Sinner Alcaraz, ancora una volta, ci fa compagnia: questa volta si gioca alle ore 21:00 italiane di lunedì 18 agosto 2025 – non prima di questo orario – e il match è valido per la finale del Cincinnati Open 2025. Sinner Alcaraz, dunque: quarta volta nel solo anno solare, settima nelle ultime due stagioni, decima dal 2023 a oggi.

Ormai un grande classico, che raggiunge la quattordicesima sfida: per Jannik Sinner potrebbe arrivare il secondo titolo consecutivo nel Masters 1000 dell’Ohio, e una conferma nei confronti di Carlos Alcaraz dopo la finale di Wimbledon, che lo ha fatto entrare nella storia del tennis italiano e non solo.

Dall’altra parte lo spagnolo vuole provare a prendersi l’ottavo successo contro il grande rivale e il sesto negli ultimi sette incroci, vendicare Londra e avvicinare Sinner nel ranking Atp: si sfidano infatti primo e secondo giocatore della classifica mondiale, Jannik comunque arriverà agli Us Open da incontrastato numero uno.

Abbiamo provato a riassumere in qualche modo la sfida di oggi per la finale del Cincinnati Open 2025, la realtà è che ormai la diretta Sinner Alcaraz sfugge a qualunque tentativo di inscatolamento: ogni singolo match è uno spettacolo a parte tra i due dominatori dell’epoca recente, e probabilmente futura, del tennis.

DIRETTA SINNER ALCARAZ FINALE CINCINNATI OPEN 2025: PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO

La diretta Sinner Alcaraz si presenta ormai da sola, non c’è nemmeno bisogno di citare numeri o statistiche perché davvero i due giocatori partono alla pari e all’interno dei loro match può succedere di tutto. Davanti agli occhi abbiamo ancora le due finali recenti, quella di Wimbledon fortunatamente ha preso la strada di Sinner mentre quella del Roland Garros, uno spettacolo pazzesco, era stata vinta da Alcaraz che comanda anche in termini di Slam (6-4) oltre che nel confronto diretto (8-5), ma è indicativo il fatto che questi due abbiano vinto gli ultimi sette Major e ne abbiano 10 in totale già adesso, con altri anni di carriera davanti a loro.

Anni che potrebbero essere ruggenti e dominanti, come ci dice il fatto che gli ultimi quattro incroci siano stati finali; da vedere nel lungo periodo se qualche altro rivale saprà inserirsi nella lotta, per quello che stiamo vedendo adesso pare realmente complicato perché il più temibile a oggi, Alexander Zverev che Alcaraz ha battuto in semifinale nel Cincinnati Open 2025, ha comunque già 28 anni. Ad ogni modo, qui si parla della diretta Sinner Alcaraz e allora bisogna capire chi vincerà il Masters 1000 qui nell’Ohio.