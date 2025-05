DIRETTA SINNER ALCARAZ (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Al via la diretta Sinner Alcaraz, è doveroso ricordare che la finale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma segna la fine di un vuoto addirittura di 47 anni, perché l’ultima presenza in finale di un tennista italiano risale appunto al 1978, quando Adriano Panatta perse contro Bjorn Borg in cinque set, come usava allora. L’obiettivo adesso sarebbe quello anche di tornare a vedere un padrone di casa vincere il nostro torneo: in questo caso il digiuno è di 49 anni, cioè dal successo nel 1976 dello stesso Adriano Panatta nella finale contro Guillermo Vilas.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono entrambi alla loro prima finale a Roma, però naturalmente per la Spagna in anni recenti ci sono state tantissime gioie, in particolare i dieci successi del re della terra rossa Rafa Nadal. Su questa superficie i precedenti sono solamente due: Sinner vinse la finale di Umago nel 2022, mentre tutti ricordiamo la semifinale dello scorso Roland Garros vinta da Alcaraz in cinque set. Adesso però spazio alle emozioni della diretta Sinner Alcaraz, la finale può finalmente cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SINNER ALCARAZ IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE

In chiaro l’appuntamento con la diretta Sinner Alcaraz in tv sarà per tutti su Rai 1, mentre gli abbonati possono naturalmente scegliere anche Sky Sport. Se non siete in casa, la diretta streaming video vi può aiutare grazie aRai Play oppure Sky Go e Now Tv per gli abbonati.

SINNER ALCARAZ FINALE INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: SFIDA AL TOP

Era l’epilogo che tutti avrebbero voluto, oggi pomeriggio domenica 18 maggio dalle ore 17.00 la diretta Sinner Alcaraz sarà la finale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma sul campo Centrale del Foro Italico, il match fra i due tennisti che promettono di segnare un’intera epoca, ma che non era affatto scontato arrivassero così lontano, almeno qui a Roma. Per Jannik Sinner lo sappiamo benissimo, proprio gli Internazionali d’Italia 2025 segnavano il rientro all’attività agonistica dopo i tre mesi di stop forzato, quindi con tutte le incognite del caso, che però l’altoatesino ha spazzato via da par suo.

D’altro canto, è giusto ricordare che Carlos Alcaraz aveva rinunciato al torneo di Madrid per un infortunio all’adduttore e di conseguenza si presentava a Roma con qualche incognita circa le condizioni di forma, invece anche lo spagnolo ha raggiunto la finale e così potremo goderci una spettacolare diretta Sinner Alcaraz, il primo incrocio stagionale di questa meravigliosa rivalità sportiva, sperando che non ci metta lo zampino un piccolo problema fisico emerso nella semifinale comunque vinta contro Tommy Paul venerdì sera.

DIRETTA SINNER ALCARAZ: LA FINALE CHE TUTTI VOLEVANO

D’accordo, avevamo sperato addirittura in un derby con Lorenzo Musetti nella finale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma, però è innegabile che a livello internazionale questo è l’epilogo che tutti avrebbero sognato e sul quale anche tifosi e appassionati italiani avrebbero messo la firma a inizio torneo. Non era affatto scontato che Jannik Sinner andasse così avanti nel primo torneo dopo la sospensione di tre mesi e di fatto al ritorno in campo per la prima volta dal trionfo agli Australian Open, invece eccoci servita la diretta Sinner Alcaraz che attirerà sul Foro Italico gli occhi di tutto il mondo, come fosse una finale Slam.

Jannik Sinner è andato in crescendo: un po’ di ruggine si è vista nelle prime partite, mentre fra quarti e semifinale c’è stato un solo passaggio a vuoto nel primo set contro Paul, ma per quattro set su cinque il numero 1 del mondo è stato dominante. Carlos Alcaraz arriva invece da una bella battaglia contro Musetti, ma anche il cammino dello spagnolo è stato ottimo e ha fornito ampie rassicurazioni sulle sue condizioni fisiche: insomma, ci sono tutte le condizioni per assistere a una sfida meravigliosa, l’ultima volta sulla terra era stata memorabile (semifinale del Roland Garros), oggi cosa dirà la diretta Sinner Alcaraz?