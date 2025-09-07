Diretta Sinner Alcaraz finale Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato live, si rinnova la sfida infinita (oggi domenica 7 settembre)

DIRETTA SINNER ALCARAZ (RISULTATO 0-0): VIA ALLA FINALE US OPEN 2025!

La diretta Sinner Alcaraz comincia e in palio avrà tantissimo: il titolo di New York, il numero 1 nella classifica Atp e anche una serie di record che potrebbero essere riscritti, soprattutto se dovesse vincere Jannik Sinner. Infatti l’ultimo campione capace di difendere il titolo agli Us Open fu Roger Federer nel 2008, ma a dire il vero l’altoatesino ha già stabilito due record di precocità, almeno nell’era Open, diventando il più giovane a raggiungere tutte le quattro finali stagionali degli Slam e anche il più giovane a raggiungerne cinque consecutive.

Dal canto suo, Carlos Alcaraz potrebbe diventare il primo tennista nell’era Open a vincere il torneo degli Usa senza concedere nemmeno un set ed insieme sono la prima coppia di tennisti a disputare tre finali Slam consecutive nello stesso anno sempre nell’era Open. Diventa difficile stare dietro a tutti questi dati statistici: è allora decisamente meglio cedere la parola al campo centrale di Flushing Meadows per goderci tutte le emozioni della diretta Sinner Alcaraz, via alla finale! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME SEGUIRE LA DIRETTA SINNER ALCARAZ FINALE US OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Sinner Alcaraz in tv agli Us Open 2025 ricordiamo SuperTennis in chiaro per tutti oltre ai canali di Sky Sport in abbonamento, doppia scelta quindi pure per la diretta streaming video con Sky Go e Now Tv ma anche SuperTenniX.

SINNER ALCARAZ FINALE US OPEN 2025: UN NUOVO CAPITOLO

Gli Slam sono tornei che durano due settimane e in fondo arrivano sempre Jannik e Carlos: parafrasando l’aforisma calcistico di Gary Lineker, eccoci alla diretta Sinner Alcaraz, che oggi domenica 7 settembre sarà valida come finale degli Us Open 2025 alle ore 20.00 italiane dal campo centrale di Flushing Meadows, a New York.

Questo sarà il terzo torneo del Grande Slam che vedrà la finale Sinner Alcaraz: al Roland Garros vinse lo spagnolo, a Wimbledon si è imposto l’azzurro, stavolta sarà una sorta di “bella” che per di più metterà anche in palio la posizione numero 1 nel ranking mondiale, che andrà a chi vincerà questa sera.

In ogni caso bisogna rendere merito alla straordinaria costanza di Jannik Sinner, che è giunto addirittura alla sua quinta finale Slam consecutiva, una striscia cominciata con il trionfo di un anno fa proprio agli Us Open contro Taylor Fritz e proseguita con la vittoria su Alexander Zverev agli Australian Open prima del tris consecutivo contro Carlos Alcaraz.

Verso la diretta Sinner Alcaraz si è detto di tutto: lo spagnolo potrebbe avere un piccolo vantaggio perché era nella parte di tabellone che fino ai quarti ha giocato un giorno prima, è un piccolo dettaglio ma tra due fenomeni tutto potrebbe fare la differenza. Di certo ci attende un altro spettacolare capitolo di una rivalità che sta già scrivendo la storia del tennis…

DIRETTA SINNER ALCARAZ FINALE US OPEN 2025: I DUE BIG A CONFRONTO

Avvicinandoci alla diretta Sinner Alcaraz possiamo allora analizzare qualcosa circa incammino dei due grandi rivali. Lo spagnolo può mettere sul piatto un cammino autorevole, senza lasciare per strada nemmeno un set nelle precedenti sei partite: magari anche un pizzico di fortuna, alcune eliminazioni precoci hanno reso più semplici alcuni turni lungo il cammino, ma la dimostrazione di forza è stata comunque impressionante – per informazioni chiedere a Novak Djokovic, sconfitto in tre soli set in semifinale.

Anche per Jannik Sinner diverse vittorie sono state travolgenti, ad esempio ricordiamo i tre soli game concessi al kazako Bublik negli ottavi di finale; qualche difficoltà in più solamente contro i canadesi, con Denis Shapovalov al terzo turno e Felix Auger-Aliassime in semifinale capaci di strappargli almeno un set. Nessuno dei due comunque è mai davvero stato a rischio sconfitta: la superiorità è tale che la diretta Sinner Alcaraz è l’epilogo che dovrà dare il verdetto che tutti attendono fin dal principio…