Diretta Sinner Alcaraz/ Indian Wells 2023 streaming video tv: Jannik in semifinale!

DIRETTA SINNER ALCARAZ: PER LA FINALE!

A Indian Wells 2023 sabato 18 marzo è il giorno della diretta di Sinner Alcaraz: il match è valido per le semifinali del primo torneo Masters 1000 della stagione del tennis e attenzione perché, visto il fuso orario, la partita avrà luogo certamente non prima delle ore 22.30 italiane, con possibilità naturalmente che si vada anche verso la notte italiana dal momento che si gioca sul cemento di questa località della California celebre proprio grazie al suo torneo di tennis e che questa sarà la seconda semifinale, preceduta da Medvedev Tiafoe alle ore 21.00 italiane.

Data questa indicazione, bisogna naturalmente ricordare che la semifinale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz attirerà l’attenzione degli appassionati di tennis di tutto il mondo, nn solo in Italia e Spagna, perché questi due giovanissimi campioni sono il presente e il futuro del tennis mondiale, come avevano dimostrato con una battaglia memorabile agli Us Open 2022, vinta dallo spagnolo che poi da quel successo prese il volo per conquistare gli Open degli Stati Uniti e il numero 1 mondiale. Avversario quindi tostissimo, Sinner però ha dimostrato di stare bene, dunque vedremo cosa succederà nella diretta di Sinner Alcaraz che illuminerà la giornata a Indian Wells 2023, appuntamento da non perdere (sperando nell’orario) per tifosi ed appassionati…

SINNER ALCARAZ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE INDIAN WELLS 2023

Va ricordato che la diretta tv di Sinner Alcaraz a Indian Wells 2023 sarà trasmessa su Sky Sport Tennis (e forse anche Sky Sport Uno al numero 201), il canale dedicato che è stato aperto al numero 205 del decoder e che di conseguenza è riservato ai soli abbonati, con la possibilità di assistere anche alla diretta streaming video di Sinner Alcaraz grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Va poi detto che sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.bnpparibasopen.com, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino statistico del match aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SINNER ALCARAZ INDIAN WELLS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Sarà sicuramente un grande show la diretta di Sinner Alcaraz: questa semifinale di Indian Wells 2023 è nata grazie alla vittoria del tennista altoatesino contro lo statunitense Taylor Fritz, successo niente affatto banale contro colui che era il detentore del torneo della California, mentre nel suo quarto di finale lo spagnolo Carlos Alcaraz ha avuto la meglio conto il canadese Félix Auger-Aliassime, dunque per Jannik Sinner naturalmente oggi c’è anche l’occasione di vendicare quella bruciante e già citata eliminazione agli ultimi Us Open, nel match più bello della stagione 2022 e che ha spianato la strada allo spagnolo, poi campione a Flushing Meadows.

Adesso siamo ancora in America, anche se in realtà a ben tre fusi orari di distanza da New York, in ogni caso sarà un test formidabile circa la condizione di Jannik Sinner. Nel 2023 l’altoatesino ha già vinto il torneo 250 di Montpellier, mentre lo spagnolo ha fatto festa a Buenos Aires, anche in quel caso in un torneo 250. Qui siamo in un Masters 1000 e quindi la differenza è evidente, il test comunque sarà molto indicativo anche per lo spagnolo, che negli ultimi mesi ha saltato per infortunio sia le ATP Finals di Torino sia gli Australian Open: cosa succederà nella diretta di Sinner Alcaraz?











