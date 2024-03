DIRETTA SINNER ALCARAZ/ Video streaming tv: rivalità già molto viva! Semifinale Indian Wells 2024, 16 marzo

DIRETTA SINNER ALCARAZ: TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Sinner Alcaraz, ricordiamo che la semifinale di Indian Wells 2024 sarà la nona sfida tra i due tennisti destinati ad essere i punti di riferimento per molti anni ancora. La prima volta risale a un Challenger nel 2019 e vinse Alcaraz, poi la prima sfida “vera” fu il 3 novembre 2021 a Parigi Bercy, con vittoria nuovamente per lo spagnolo. La prima vittoria di Jannik Sinner è arrivata in un momento di lusso, cioè gli ottavi di finale di Wimbledon 2022, che furono anche il primo confronto a livello Slam tra l’italiano e lo spagnolo.

Per il momento il bilancio è in perfetta parità, con quattro vittorie per parte su otto partite, la più bella resta quella dei quarti di finale degli Us Open 2022 con vittoria di Carlos Alcaraz in cinque set dopo oltre cinque ore di gioco e lo spagnolo ha vinto anche la semifinale di Indian Wells 2023. La sfida si ripropone esattamente un anno dopo, nel mentre però sono arrivate due vittorie di Jannik Sinner, nella semifinale di Miami appena due settimane più tardi e poi in autunno nella semifinale di Pechino. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SINNER ALCARAZ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE INDIAN WELLS 2024

La diretta tv di Sinner Alcaraz, semifinale di Indian Wells 2024 sarà trasmessa su Sky Sport Tennis ma anche su Sky Sport Uno, quindi al numero 201 e al 205 del decoder e di conseguenza è riservata ai soli abbonati, con la possibilità di assistere anche alla diretta streaming video di Sinner Alcaraz grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, oppure tramite Now TV, sempre su abbonamento. Va poi detto che sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.bnpparibasopen.com, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino statistico del match aggiornato in tempo reale.

PER LA FINALE E IL NUMERO 2!

A Indian Wells 2024 oggi, sabato 16 marzo, è il giorno della diretta di Sinner Alcaraz: il match è attesissimo per più di un motivo e sarà valido per le semifinali del primo torneo Masters 1000 della stagione del tennis e attenzione perché, visto il fuso orario, la partita avrà luogo certamente non prima delle ore 21.30 italiane sul cemento di Indian Wells, località della California celebre proprio grazie al suo torneo di tennis. Segnaliamo che a seguire ci sarà la seconda semifinale, cioè Medvedev Paul, per la quale andremo verso la notte italiane.

Date queste indicazioni pratiche, bisogna naturalmente ricordare che la semifinale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz attirerà l’attenzione degli appassionati di tennis di tutto il mondo, non solo in Italia e Spagna, perché questi due campioni sono il presente e il futuro del tennis mondiale, entrambi già vincitori a livello Slam e protagonisti di alcune partite già memorabili, come ad esempio la battaglia agli Us Open 2022, vinta dallo spagnolo che poi da quel successo prese il volo per conquistare gli Open degli Stati Uniti e il numero 1 mondiale. Nel 2024 però è il nostro Jannik Sinner a essere l’ideale numero 1, nel senso che finora ha sempre e solo vinto in questo anno solare, per cui la sfida si annuncia stellare. La diretta di Sinner Alcaraz illuminerà la giornata a Indian Wells 2023, appuntamento da non perdere per tifosi ed appassionati perché vale più di una “semplice” semifinale di un Masters 1000…

DIRETTA SINNER ALCARAZ INDIAN WELLS 2024: RISULTATI E CONTESTO

Sarà sicuramente un grande show la diretta di Sinner Alcaraz: questa semifinale di Indian Wells 2024 infatti metterà in palio anche la posizione numero 2 nella classifica del ranking mondiale Atp. In questo momento Jannik Sinner avrebbe virtualmente superato Carlos Alcaraz, che però vincendo oggi confermerebbe la piazza d’onore con cui ha cominciato il torneo in California, mentre in caso di successo dell’altoatesino si confermerebbe il cambio della guardia alle spalle di Novak Djokovic. Magari in futuro tante volte si sfideranno per il numero 1, intanto però Sinner potrebbe migliorare ulteriormente quella che è già la migliore posizione di sempre per un tennista italiano.

Per avvicinarci alla diretta di Sinner Alcaraz, ricordiamo infine il cammino dell’altoatesino verso questa semifinale di Indian Wells 2024. Dopo il bye al primo turno, Jannik Sinner ha battuto in due set l’australiano Kokkinakis, il tedesco Struff e lo statunitense Shelton tra il secondo e il quarto turno, per poi riservare lo stesso trattamento anche al ceco Lehecka nei quarti. Insomma, finora il cammino è perfetto, ma naturalmente oggi si alzerà decisamente il livello di difficoltà della sfida…











